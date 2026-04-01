Врач платил девочкам за секс необычной валютой и совершил суицид
Врач из США, обвинявшийся в преступлениях против несовершеннолетних, покончил с собой накануне суда. Об этом сообщает FOX19.
43-летний Фрэнсис Дж. Кирс из штата Огайо обвинялся в принуждении к проституции 16-летней девушки, домогательствах и торговле людьми. Для связи с подростками он использовал Snapchat, где представлялся «спонсором» и просил интимные фотографии и услуги.
В октябре 2025 года Кирс встретился с несовершеннолетней в Шаронвилле — заплатил ей 15 долларов за секс и передал две электронные сигареты. В марте его арестовали, но затем отпустили под залог, запретив пользоваться соцсетями.
Мужчина должен был предстать перед судом округа Гамильтон 31 марта для официального предъявления обвинений, однако 27 марта покончил с собой. Судья Кристофер Макдауэлл заявил, что подсудимый «избежал правосудия самым жестоким образом».