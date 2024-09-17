Хотел секс с парнем: за что ЛГБТ*-блогер расправился с политактивистом из Санкт-Петербурга, подробности

Фото: iStock/Synthetic-Exposition
Минувшим утром в отдел полиции Выборга пришел весёлый молодой человек, который признался в убийстве. Его смех сначала не вызвал доверия у сотрудников, и они спросили, где произошло преступление. «На проспекте Науки», — ответил он. Полицейские связались с коллегами из Калининского района, которые вскрыли дверь и обнаружили ужасную картину: двадцать ножевых ранений, а жертва — заметный петербургский активист. О том, в чем молодой человек обвинил мужчину перед убийством и почему он говорит о себе в женском роде – читайте в материале «Радио 1».
Что известно об ЛГБТ*-убийце активиста в Питере
20-летний Александр Синько из Новосибирска ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов, но в основном по мелким правонарушениям. Его несколько раз задерживали за пикеты в поддержку транссексуалов в разных городах России. В Петербурге, к примеру, его арестовали за плакат с флагом «транс-комьюнити» в июне 2023 года.
Александр считает себя активистом в квир- и психосфере. С раннего детства он красил губы, волосы и ногти, а также носил женскую одежду, в том числе юбки, платья и чокеры. Как рассказали журналистам издания «Фонтанка» знакомые парня, еще до совершеннолетия он подвергся сексуальному насилию.
Жестокое убийство активиста в Санкт-Петербурге
На теле убитого политактивиста Виталия Иоффе более 20 ножевых ранений. Помимо самого факта жестокой расправы общественность шокировало то, что фотографии окровавленной жертвы 20-летний Александр разместил в своем телеграм-канале, сопроводив ее чистосердечным признанием.
«Я убил. Я не хочу в колонию, хочу за границу. Жду вашей помощи», — говорится под публикацией.
Друзья убийцы хаотично писали ему варианты, как пересечь границу. Кто-то предлагал сдаться. Позже Александр сказал, что сбежал и вызвал такси «Комфорт плюс» до границы за 7 тысяч рублей, но остановился в Выборге и пошел в полицию. Якобы совесть замучила. Вот только его поведение говорило об обратном.
«Я человека убил. Не хотите заявление принять? — спросил убийца у дежурного в отделении полиции и стал заливаться смехом.
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
Убитый Виталий Йоффе: что о нем известно
53-летний Виталий Иоффе стал заметной фигурой в активистских кругах после начала СВО в 2022 году. Он неоднократно выходил на пикеты, выступая за освобождение арестованных по политическим статьям, связанным с фейками и дискредитацией Вооружённых сил России.
Его несколько раз задерживали, но отпускали с протоколами за нарушение ковидных ограничений. Часто ему удавалось доказать свою невиновность в суде при поддержке адвокатов из правозащитных организаций.
С вероятным 20-летним убийцей Иоффе познакомился через активистскую деятельность. В июне прошлого года он оказывал помощь молодому человеку в организации пикета у Гостиного двора, обеспечивая безопасность мероприятия. Кроме того, он помогал юному квиру с поиском ночлега, так как тот не имел постоянного места жительства и в основном находил пристанище у знакомых.
Мотивы убийства
Однако эту версию следствию еще предстоит проверить.
Установлено, что у Синько ранее было диагностировано шизотипическое расстройство личности, которое может проявляться в эксцентричном поведении и паранойе.
Читайте также:
Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком
В Швейцарии муж измельчил тело убитой жены при помощи блендера
На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя
*Движение ЛГБТ внесено в реестр экстремистских организаций на территории РФ
Анастасия Хохлова