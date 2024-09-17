Хотел секс с парнем: за что ЛГБТ*-блогер расправился с политактивистом из Санкт-Петербурга, подробности

Минувшим утром в отдел полиции Выборга пришел весёлый молодой человек, который признался в убийстве. Его смех сначала не вызвал доверия у сотрудников, и они спросили, где произошло преступление. «На проспекте Науки», — ответил он. Полицейские связались с коллегами из Калининского района, которые вскрыли дверь и обнаружили ужасную картину: двадцать ножевых ранений, а жертва — заметный петербургский активист. О том, в чем молодой человек обвинил мужчину перед убийством и почему он говорит о себе в женском роде – читайте в материале «Радио 1».