В Швейцарии муж измельчил тело убитой жены при помощи блендера

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В Швейцарии мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда, который отправил его в тюрьму за жестокое убийство жены. Об этом сообщает Bzbasel.
По данным издания, все произошло в феврале 2024 года, когда во время скандала швейцарец убил свою жену, а после попытался избавиться от трупа. Отмечается, что он сначала расчленил тело возлюбленной, а после измельчил в блендере некоторые его части, превратив в пюре.
Известно, что у пары остались двое несовершеннолетних детей. С кем они остались после убийства матери — неизвестно.
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«Все его поведение 13 февраля 2024 года говорит о готовности заявителя применять насилие, иногда с садистско-социопатическими чертами», — говорится в материале.
Известно, что у пары остались двое несовершеннолетних детей. С кем они остались после убийства матери — неизвестно.
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Данил Пономарев