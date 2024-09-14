Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком

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На свободу вышел житель Нижнего Новгорода Нарек Багдасарян, расчленивший 30-летнюю гражданскую жену и мать годовалого ребенка Галину Соколову. Женщину не смогли похоронить, ведь тело так и не было найдено. В материале «Радио 1» расскажем детали этого загадочного дела.
Красивая «любовь» во лжиНарек и Галина познакомились летом 2017 года. Тогда многие знакомые не могли понять, что такая видная красавица нашла в невзрачном мужчине. Сама девушка тогда была невероятно счастлива, 33-летний бизнесмен окружал её вниманием и заботой.
Брат убитой Алексей рассказал KP.RU, что в начале отношений мужчина закидывал Галину подарками и красиво ухаживал.
«Я не знаю, что ее могло привлечь в нем, но мне кажется, что повлиял круг общения. Она думала, что их ждет красивая и долгая любовь», — отмечает Алексей.Однако счастье длилось недолго — будучи беременной, Галя узнала, что у Нарека есть супруга и трое детей. С того времени Багдасарян в корне изменился. Мужчина угрожал Галине, преследовал ее и перешел к рукоприкладству.
Соколова даже пригласила на разговор его жену и заявила, что не претендует на Нарека, но рожать будет в любом случае. Отношения Гали и Нарека постепенно сходили на нет, однако мужчина все же периодически подкарауливал бывшую возлюбленную и бил ее.
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«Будет инвалидом, как ее мама»Неожиданно для всех Нарек и Галина опять стали жить вместе. Ближе к родам мужчина заявил, что разводится с женой. По мнению брата, Галей управлял страх за себя и семью. Избивая беременную девушку, тиран обещал, что она «будет инвалидом, как ее мама».
13 июля 2020-го Галина Соколова вышла на работу в торговый центр и исчезла. Последним женщину видел Нарек. Именно он позже расскажет правоохранителям, что тело Галины разложено по пакетам в семи мусорных баках города.
Однако следователям так и не удалось найти тело женщины и доказать факт умышленного убийства. Только за непредумышленное убийство изверг получил 5 лет колонии.
Показания убийцыУтром того злополучного 13 июля между парой вспыхнула ссора — мужчина снова обвинил Галину в неверности. Что после этого произошло — досконально неизвестно.
После задержания Багдасарян заявил, что отвез Галину на работу, а сына в детский сад. Якобы после этого он ее не видел. Когда в версии появились несостыковки, он признался что, ударил Галину кулаком по лицу. От удара женщина упала, ударилась головой о раковину, упала на кафельный пол и скончалась. Испуганный Багдасарян отвел ребенка в сад, вернулся домой, завернул тело в простыню и погрузил в «Газель».
Труп он увез на другой конец Нижнего Новгорода, там переложил в ВАЗ-2112 и поехал в отдел полиции на автомобиле товарища. К тому моменту брат Галины уже заявил о пропаже.
На следующее утро мужчина отвез труп в автосервис знакомых на окраине города, расчленил его, разложил по пакетам и развез по мусорным бакам в разных частях Нижнего Новгорода.
Фото: istock / Grape_vein
Нет тела — нет делаМесяц активных поисков тела Галины ни к чему не привел.
«Для меня человек умер тогда, когда увидел его тело и похоронил. А с Галей я не знаю, что произошло, во что верить, ведь тело мы так и не нашли. Она очень сильно любила своего сына, она попросту не могла убежать и оставить его. К тому же, мы были очень близки, она мне все рассказывала. У нас же кроме друг друга и не было никого…», — признается Алексей.Дело держалось исключительно на показаниях Багдасаряна и следах крови Галины в его автомобилях. Это и повлияло на итоговый приговор.
Стоит отметить, что Нарек крайне ловко водил следствие за нос. Это может говорить о том, что ему кто-то помогал, ведь сам Багдасарян не имел юридического образования и не знал всех нюансов судебного процесса.
Как утверждает Алексей, в колонии он начал выдвигать версии об исчезновении Галины, но после потери уважения среди сокамерников, начал сотрудничать с администрацией.
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«Дайте мне пожить нормально»Сына Галины забрал двоюродный брат. Уже пятилетний мальчик называет своих дядю и тетю мамой и папой. Ребенку расскажут горькую правду о биологических родителях, когда тот подрастет.
Багдасарян лишен родительских прав. После освобождения преступника семья виделась с ним.
«Приезжали сюжет с телеканала снимать. Он убежал от нас и отказался говорить, только кричал: "Дайте мне пожить нормально, я только освободился"», — рассказывает Алексей.Алексей по-прежнему пытается узнать что-то новое про сестру. Мужчина задает вопросы знакомым, которые могли бы что-то знать, не удаляет со своей страници фотографию сестры, если вдруг Галя жива и кто-то ее видел.
Брат надеется, что новости рано или поздно появятся. Тогда дело вновь заведут, однако уже по более серьезной статье — «Убийство».
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