На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя

Фото: istock / FOTOKITA
9 сентября в Перми был убит руководитель территориального следственного отдела следственного комитета по Пермскому краю полковник юстиции Евгений Серёдкин. Уголовное дело об убийстве следователя взято под контроль в центральном аппарате СК России, Александру Бастрыкину в скором времени будет представлен доклад.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого зверского убийства.
После расправы предполагаемый убийца самостоятельно вызвал следственно-оперативную группу, дождался ее приезда и сдался полицейским.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но уже спустя пару часов статью переквалифицировали на более тяжкую – «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По данным источника «КП», кровавая расправа произошла на глазах 11-летнего сына следователя.
Дело расследуют в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. На месте инцидента работает следственная группа из самых опытных следователей и следователей – криминалистов.
Подозреваемому в скором времени предъявят обвинение и избрана мера пресечения. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.
Как выяснил «КП», подозреваемый в убийстве – Алексей Г., ветеран МВД, этой весной он уволился из Специального отряда быстрого реагирования (подразделение Нацгвардии).
Известно, что подозреваемый сейчас встречается с бывшей супругой Середкина, с которой тот развелся 2 года назад. Всего у пары было трое детей, двое из них, мальчик и девочка, от Евгения. Они проживали с отцом, этого он добился через суд, что расстраивало женщину. По словам источника 59.RU, Середкин даже шантажировал женщину общими детьми.
Вероятно, Алексей решил вмешаться в конфликт и заступиться за свою избранницу.
Фото: сайт СК РФ
Позже он продолжил трудиться в СК, работал в разных районах Пермского края. Затем Середкин получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.
Бывшая коллега убитого в беседе с изданием отмечает, что Евгений был крайне грамотным экспертом.
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Убийство высокопоставленного чиновникаПоздно вечером 9 сентября преступник постучался в квартиру Середкина. Непрошенный гость набросился на хозяина дома с топором и нанес смертельные травмы.
После расправы предполагаемый убийца самостоятельно вызвал следственно-оперативную группу, дождался ее приезда и сдался полицейским.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но уже спустя пару часов статью переквалифицировали на более тяжкую – «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По данным источника «КП», кровавая расправа произошла на глазах 11-летнего сына следователя.
Дело расследуют в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. На месте инцидента работает следственная группа из самых опытных следователей и следователей – криминалистов.
Подозреваемому в скором времени предъявят обвинение и избрана мера пресечения. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.
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Мотивы преступникаСледствие рассматривает как основную версию — убийство на почве ревности.
Как выяснил «КП», подозреваемый в убийстве – Алексей Г., ветеран МВД, этой весной он уволился из Специального отряда быстрого реагирования (подразделение Нацгвардии).
Известно, что подозреваемый сейчас встречается с бывшей супругой Середкина, с которой тот развелся 2 года назад. Всего у пары было трое детей, двое из них, мальчик и девочка, от Евгения. Они проживали с отцом, этого он добился через суд, что расстраивало женщину. По словам источника 59.RU, Середкин даже шантажировал женщину общими детьми.
Вероятно, Алексей решил вмешаться в конфликт и заступиться за свою избранницу.
Личность убитогоЕвгений Середкин начинал карьеру с должности следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперуполномоченным отдела «К», который занимается раскрытием преступлений, связанных с информационными технологиями, также вел дела о контрафакте.
Фото: сайт СК РФ
Позже он продолжил трудиться в СК, работал в разных районах Пермского края. Затем Середкин получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.
Бывшая коллега убитого в беседе с изданием отмечает, что Евгений был крайне грамотным экспертом.
«Буквально неделю назад я с ним общалась. В последнее время у него были проблемы с семьей, но он очень надеялся, что все разрешится, все вернется, что он снова соединится с семьей», — рассказала женщина.Читайте также:
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Алина Юрчак