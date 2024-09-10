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На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве пермского следователя
10 сентября 2024, 20:15
Фото: istock / FOTOKITA

Фото: istock / FOTOKITA

9 сентября в Перми был убит руководитель территориального следственного отдела следственного комитета по Пермскому краю полковник юстиции Евгений Серёдкин. Уголовное дело об убийстве следователя взято под контроль в центральном аппарате СК России, Александру Бастрыкину в скором времени будет представлен доклад.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого зверского убийства.

Убийство высокопоставленного чиновника

Поздно вечером 9 сентября преступник постучался в квартиру Середкина. Непрошенный гость набросился на хозяина дома с топором и нанес смертельные травмы.



После расправы предполагаемый убийца самостоятельно вызвал следственно-оперативную группу, дождался ее приезда и сдался полицейским.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но уже спустя пару часов статью переквалифицировали на более тяжкую – «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По данным источника «КП», кровавая расправа произошла на глазах 11-летнего сына следователя.

Дело расследуют в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. На месте инцидента работает следственная группа из самых опытных следователей и следователей – криминалистов.

Подозреваемому в скором времени предъявят обвинение и избрана мера пресечения. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.
Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице
Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице

Мотивы преступника

Следствие рассматривает как основную версию — убийство на почве ревности.

Как выяснил «КП», подозреваемый в убийстве – Алексей Г., ветеран МВД, этой весной он уволился из Специального отряда быстрого реагирования (подразделение Нацгвардии).

Известно, что подозреваемый сейчас встречается с бывшей супругой Середкина, с которой тот развелся 2 года назад. Всего у пары было трое детей, двое из них, мальчик и девочка, от Евгения. Они проживали с отцом, этого он добился через суд, что расстраивало женщину. По словам источника 59.RU, Середкин даже шантажировал женщину общими детьми.

Вероятно, Алексей решил вмешаться в конфликт и заступиться за свою избранницу.

Личность убитого

Евгений Середкин начинал карьеру с должности следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперуполномоченным отдела «К», который занимается раскрытием преступлений, связанных с информационными технологиями, также вел дела о контрафакте.
Фото: сайт СК РФ

Позже он продолжил трудиться в СК, работал в разных районах Пермского края. Затем Середкин получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.

Бывшая коллега убитого в беседе с изданием отмечает, что Евгений был крайне грамотным экспертом.

«Буквально неделю назад я с ним общалась. В последнее время у него были проблемы с семьей, но он очень надеялся, что все разрешится, все вернется, что он снова соединится с семьей», — рассказала женщина.
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В Петербурге горит элитный спорткомплекс в 200 квадратов
Крупный пожар в здании элитного спорткомплекса в Петербурге тушит МЧС
10 сентября 2024, 20:04

Фото: Фотобанк Московской области

Крупный пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге тушат 45 сотрудников МЧС и 10 машин спецтехники. Огонь уже распространился на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России вечером 10 сентября.
Огонь вспыхнул вечером на территории элитной усадьбы Sport Palace на Крестовском острове. Пламя за минуты охватило все здание, клубы черного дыма видны за несколько километров.

Само здание находится на ремонте, поэтому не эксплуатируется Был ли кто внутри в момент пожара, пока информации нет.
«С огнем на 200 квадратах борются 45 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщает МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:47. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.

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Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице
Итальянка выследила и несколько раз переехала ограбившего ее мигранта
10 сентября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/ gorodenkoff

Итальянка выследила и несколько раз переехала на машине мигранта, который отобрал у нее сумочку. Об убийстве грабителя и последующем аресте сообщила газета Nazione.
По данным местных СМИ, жительницу города Виареджо в Тоскане ограбил мужчина с ножом в воскресенье ночью. Грабителем оказался бездомный 47-летний мигрант из Алжира. Вскоре он попал в больницу с тяжелыми травмами, от которых скончался.

После просмотра записей с камер наблюдения и задержали жертву ограбления, которой теперь грозит срок за убийство.

Оказалось, что женщина выследила своего обидчика на машине и сбила грабителя на дороге. Но этого ей показалось мало. Дама на белом внедорожнике несколько раз переехала лежавшего на дороге бездомного, затем вышла, забрала свою сумочку и уехала с места происшествия.

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#фсб
#женщина
#происшествия
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ФСБ провела обыски в Службе собственной безопасности УМВД по Петербургу
10 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.
Уголовное дело было возбуждено в Следственном комитете России, сообщает сетевое издание 47news.ru. А оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы «М» регионального управления ФСБ. Это подразделение курирует правоохранительную систему.

По данным издания, расследуется дело о мошенничестве, связанном с незаконной земельной сделкой в Ленинградской области. Предполагается, что задержанный полицейский чин получил многомиллионную взятку от неназванного бизнесмена за вывод земли во Всеволожском районе региона из категории земель лесного фонда в категорию земель населённых пунктов. В настоящее время фигурантами дела являются три человека.

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#фсб
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#полиция
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Правоохранители обнаружили крупный схрон с взрывными устройствами в ЛНР
10 сентября 2024, 19:22

Фото: iStock/Wirestock

Сотрудники управления МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили крупный тайник с оружием на территории Попасной. Об этом сообщается в их Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники полиции совместно со специалистами из ФСБ обнаружили схрон боеприпасов на территории города Попасной. Всего было изъято более 50 тысяч боеприпасов, противотанковые мины (20 штук), гранаты (40 единиц) и запалы гранатомёта также в количестве 40 штук.

В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия по факту обнаружения тайника в соответствии с законодательством России. Боеприпасы были переданы специалистам из Минобороны РФ.

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#фсб
#взрывчатка
#минобороны рф
#боеприпасы
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Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова
10 сентября 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 59-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат подсудимого Сергей Буйновский.
По его словам, следователь совершенно необоснованно отказал в проведении допроса нескольких свидетелей защиты, в числе которых были генералы и полковники на участках, входящих в зону ответственности Попова.

Также Буйновский отметил, что его подзащитный не успел полноценно
ознакомиться с материалами уголовного дела. Но, несмотря на это, они всё же были переданы в военную прокуратуру.

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#суд
#уголовное дело
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ABC News: В США четыре человека погибли при крушении частного самолёта
10 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Gudella

В американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
Борт следовал из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, сообщает ABC News. Отмечается, что полиция не получала никаких сведений об аварии, а диспетчеры авиалиний — сигналов о помощи. Правоохранители и волонтёры начали поиски после того, как к ним обратились родственники пассажиров самолёта, когда он не прилетел в Коннектикут в срок.

Обломки разбившегося самолёта были найдены в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров — трое взрослых и подросток — были мертвы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. Причина крушения пока остаётся неизвестной.

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#расследование
#самолет
#крушение
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Погибшая при атаке БПЛА в Раменском работала охранником звёзд
10 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Погибшая во время атаки беспилотника в Раменском женщина работала в столичном ЧОП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 46-летняя Зинаида охраняла известных личностей, а также обеспечивала безопасность концертных площадок.

Женщина переехала в Подмосковье из Волгоградской области несколько лет назад.

Прошедшей ночью, когда произошла атака дрона, Зинаида спала, а на неё упал обломок БПЛА. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

С ней в квартире находилась подруга, которая выжила, но смогла выбраться из повреждённого здания лишь спустя 20 минут после попадания беспилотника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников. Дроны ликвидировали в небе над Подольском, Люберцами, Домодедово, Раменским и Коломной. В результате атаки пострадали восемь человек, несколько из них находятся в больнице.

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#погибший
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В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ
10 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/ronstik

В Москве силовики задержали предполагаемого наводчика ВСУ, прибывшего в Россию из Узбекистана. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным издания, задержанный иностранец фотографировал военкомат Люберец и ещё несколько административных зданий в Москве и области незадолго до сегодняшней массированной атаки ВСУ.

Накануне его выследили, а в телефоне обнаружили фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, где 10 сентября зафиксирован прилет вражеского дрона, здания Объединённого военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

На допросе мигрант рассказал, что все материалы он отправлял мужчине, с которым познакомился в соцсетях за обещанное вознаграждение. Уже через несколько часов украинские беспилотники атаковали столичный регион. По факту деятельности задержанного возбуждено уголовное дело.

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Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, есть погибшие
Человек погиб при взрыве в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
10 сентября 2024, 17:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

В недействующем литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
Отмечается, что в результате взрыва были ранены шесть работников станции. Их экстренно госпитализировали. Впоследствии один из них умер в больнице.

По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило в центр кризисного управления Котайкской области Армении в 16:49 (15:49 мск).

В настоящее время на месте происшествия работают отряды пожарных и спасателей.

Разданская ТЭЦ является крупнейшей станцией в Арменией. Её пятый энергоблок находится в собственности компании «Газпром-Армения».

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