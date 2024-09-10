На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя

9 сентября в Перми был убит руководитель территориального следственного отдела следственного комитета по Пермскому краю полковник юстиции Евгений Серёдкин. Уголовное дело об убийстве следователя взято под контроль в центральном аппарате СК России, Александру Бастрыкину в скором времени будет представлен доклад.