«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать

Фото: istock / maxim4e4ek
Во время посещения музея в Калининградской области сын случайно выстрелил в мать из винтовки. Как сообщает Телеграм-канал Shot, мальчик хотел сфотографироваться с экспонатом.
Несчастный случай произошел в музее «Старь» в посёлке Низовье. Восьмилетний ребенок зашел в подсобное помещение и увидел пневматическую винтовку, из которой сотрудник музея стрелял по фигуркам.
Мальчик схватил оружие в руки, хотел сфотографироваться и случайно выстрелил в мать. Пострадавшую доставили в больницу с пневмострельным ранением ладонной поверхности и оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестные обстреляли машину с тремя детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мальчик схватил оружие в руки, хотел сфотографироваться и случайно выстрелил в мать. Пострадавшую доставили в больницу с пневмострельным ранением ладонной поверхности и оказали необходимую медицинскую помощь.
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Алина Юрчак