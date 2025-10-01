Российские подростки зверски избили ровесника с эпилепсией толпой — видео

01 октября 2025, 19:05

Ученики двух махачкалинских школ устроили драку из-за комментария в соцсетях

Фото: Istock/monkeybusinessimages

В Махачкале на проспекте имама Шамиля произошла массовая драка между учениками двух школ. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.