Российские подростки зверски избили ровесника с эпилепсией толпой — видео
В Махачкале на проспекте имама Шамиля произошла массовая драка между учениками двух школ. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, конфликт между подростками из школ №10 и №39 начался из-за комментария к фотографии в социальных сетях. На кадрах видно, как группа несовершеннолетних избивает лежащих на земле сверстников.
Очевидцы пытались остановить нападение, но не смогли этого сделать. В результате драки несколько подростков потеряли сознание. Одного из пострадавших с травмами доставили в реанимацию. Сообщается, что он страдает эпилепсией.
Полиция задержала шесть участников конфликта и доставила их в Ленинский отдел. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: