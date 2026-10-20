«Хотела лишь напугать»: 68-летняя россиянка зарезала мужа-колясочника
Свердловский областной суд вынес приговор 68-летней женщине, признав её виновной в убийстве мужа-инвалида. Подробности сообщает пресс-служба инстанции.
Установлено, что в ночь на 25 апреля в посёлке Большой Исток Сысертского района супруги распивали алкоголь дома, и между ними вспыхнул конфликт.
Во время ссоры обвиняемая взяла кухонный нож и не менее двух раз ударила мужа. Один из ударов пришёлся ему в шею. Отмечается, что после нескольких инсультов мужчина передвигался в инвалидном кресле и не мог сопротивляться. От колото-резаных ранений он скончался на месте.
В последнем слове женщина заявила, что хотела лишь напугать супруга. С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание ниже низшего предела: пять лет колонии общего режима и год ограничения свободы. После оглашения приговора её взяли под стражу.
Читайте также: