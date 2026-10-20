«Хотела лишь напугать»: 68-летняя россиянка зарезала мужа-колясочника

20 октября 2026, 18:33

В Свердловской области пенсионерка получила срок за убийство мужа-инвалида

Фото: Istock/AMilkin

Свердловский областной суд вынес приговор 68-летней женщине, признав её виновной в убийстве мужа-инвалида. Подробности сообщает пресс-служба инстанции.