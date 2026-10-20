На трассе в Египте автобус врезался в прицеп, 13 человек погибли, 34 пострадали
В Египте 13 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с прицепом. Об этом сообщает Al Youm Al Sabe.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Каир — Асьют. Перед дорожной развязкой пассажирский автобус врезался в прицеп. После жёсткого столкновения от автобуса осталась лишь груда металла и обугленные двери. В аварии не менее 13 человек погибли, ещё 34 пострадали.
Спасатели и медики оперативно прибыли на место аварии. Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Власти выясняют все обстоятельства происшествия и причины столкновения.
Ранее сообщалось о ДТП на трассе в Башкортостане. Там вспыхнула фура с коньяком и водкой.
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