В Ульяновске 18-летний водитель снёс пешеходов на разделительной полосе
В Ульяновске легковой автомобиль наехал на пешеходов, которые находились на разделительной полосе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на проспекте Авиастроителей в Заволжском районе. 18-летний водитель ВАЗ-2114 наехал на людей, после чего машина съехала на световую опору.
В результате ДТП четыре человека, включая ребёнка, попали в больницу. В настоящий момент на месте работают экстренные службы. Сотрудники МВД по региону устанавливают все обстоятельства происшествия.
По информации Минздрава, ребёнок, который находился в коляске, попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи оценивают состояние двух пострадавших подростков как средней степени тяжести. Ещё одна пострадавшая — женщина — находится в центральной городской больнице.
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