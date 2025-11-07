«Хотела мусорнуться»: В Подмосковье школьница зверски избила девочку из-за слухов
В Подмосковье школьница избила девочку, обвинив её в распускании слухов
В Московской области 14-летняя школьница публично избила свою сверстницу. Конфликт произошёл на почве обвинений в распространении слухов. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент начался с того, что агрессор потребовала от пострадавшей извиниться. Девочка согласилась при условии, что её не тронут. Однако когда она встала и начала извиняться, оппонент нанесла ей удар ногой в лицо.
«Че, заяву пойдёшь писать? Ты ж хотела мусорнуться», — спросила нападавшая после первого удара.Затем она продолжила избивать девочку руками. Жертва пыталась защититься и группировалась от ударов. Во время нападения школьница заявила, что «гонялась» за потерпевшей полмесяца из-за слухов. Она использовала нецензурную брань и оскорбления.
Очевидцы происшествия не вмешались, но засняли всё на видео. По имеющейся информации, родители предполагаемой нападавшей теперь угрожают пострадавшей девочке.