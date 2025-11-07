«Хотела мусорнуться»: В Подмосковье школьница зверски избила девочку из-за слухов

07 ноября 2025, 10:23

В Подмосковье школьница избила девочку, обвинив её в распускании слухов

Фото: Istock/SeventyFour

В Московской области 14-летняя школьница публично избила свою сверстницу. Конфликт произошёл на почве обвинений в распространении слухов. Об этом сообщают местные СМИ.





Инцидент начался с того, что агрессор потребовала от пострадавшей извиниться. Девочка согласилась при условии, что её не тронут. Однако когда она встала и начала извиняться, оппонент нанесла ей удар ногой в лицо.

«Че, заяву пойдёшь писать? Ты ж хотела мусорнуться», — спросила нападавшая после первого удара.