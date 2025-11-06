Достижения.рф

Россиянина осудили на 4,5 года за грабёж и попытку заражения ВИЧ

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор местному жителю за грабёж и попытку заразить сотрудницу полиции ВИЧ. Об этом сообщается на сайте суда.



Следствие установило, что 27 июня обвиняемый похитил из магазина пять бутылок коньяка. Когда позже в этом же магазине женщина-полицейский попыталась доставить его в служебный автомобиль, мужчина, зная о своем диагнозе, воткнул ей в лопатку металлическую иглу от шприца.

Суд признал подсудимого виновным по совокупности преступлений. Злоумышленник получил четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор огласили 1 ноября, но он ещё не вступил в законную силу.

Ольга Щелокова

