На севере Москвы две машины наехали на мужчину в инвалидном кресле

07 ноября 2025, 10:11

В Москве два автомобиля сбили мужчину в инвалидном кресле, он погиб

Фото: Istock/Chalabala

На севере Москвы два автомобиля сбили мужчину-инвалида. По информации столичной Госавтоинспекции, мужчина скончался.