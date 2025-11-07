На севере Москвы две машины наехали на мужчину в инвалидном кресле
На севере Москвы два автомобиля сбили мужчину-инвалида. По информации столичной Госавтоинспекции, мужчина скончался.
Установлено, что горожанин передвигался на инвалидном кресле по проезжей части. Сначала автомобиль Peugeot совершил на него наезд. Сила удара отбросила мужчину на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Toyota.
Медики констатировали у пострадавшего травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Движение в этом районе ограничено.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве на Афанасовском шоссе, где автомобиль Mercedes насмерть сбил пешехода.
Читайте также: