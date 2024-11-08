Непростой ребенок, с особенностями: мать 11-летнего Лёни объяснила, зачем заставила сына выпить чистящее средство

27 мая 2009 года Вадим Востоков с несколькими неизвестными лицами проник в квартиру своих знакомых, Игоря и Екатерины Некрасовых. Он жестоко расправился с ними, после чего похитил деньги и другие ценности на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Лишь в 2021 году преступнику был вынесен приговор. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».