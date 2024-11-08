Непростой ребенок, с особенностями: мать 11-летнего Лёни объяснила, зачем заставила сына выпить чистящее средство

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13 июля 2024 года 11-летний Лёня был доставлен в реанимацию с серьёзными ожогами полости рта и дыхательных путей. Выяснилось, что его мать, будучи в нетрезвом состоянии, ударила его кочергой и дала ему выпить чистящее средство. На допросе женщина призналась, что таким образом она пыталась научить мальчика не критиковать её поведение. «Радио 1» расскажет подробности этой шокирующей истории.
Избила сына в качестве наказания
11-летний Леня из Камарчаги Красноярского края провёл два месяца в больнице. В результате действий его матери, которая заставила его выпить полкружки чистящего средства для плит на основе щёлочи, у мальчика возникли проблемы с речью, пищеводом и носоглоткой. Врачи спасли мальчика, но против его 34-летней матери возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
У женщины четверо детей. В тот день двое старших были у бабушки, а Лёня и его младшая сестра остались дома. Многодетная мать оправилась на вечеринку к друзьям и вернувшись только утром, когда Лёня уже проснулся и был недоволен, увидев свою мать в таком состоянии.
Мальчик начал критиковать маму, и ей это жутко не понравилось. Чтобы наказать его, она ударила его кочергой, от чего у него пошла кровь из головы.
«Мама, лучше бы ты исчезла!» — заявил 11-летний Лёня.
Отравила сына чистящим средством
В тот момент женщина настолько разозлилась, что материнская любовь, казалось, полностью исчезла. Ею руководили только гнев и обида. Она взяла кружку и налила в неё чистящее средство для плиты на основе щёлочи и приказала Лёне это выпить. Мальчик не осмелился ослушаться маму и сделал так, как она велит.
На допросе женщина в слезах будет говорить о том, что была уверена, что её сын выплюнет жидкость. По словам матери, всё произошло «спонтанно и необдуманно».
Однако следователи считают, что женщина знала о содержании щёлочи в чистящем средстве и понимала риск для здоровья ребёнка. Когда мальчику стало хуже, она не стала вызывать скорую помощь и легла спать. Врачей вызвал отец ребёнка, когда вернулся домой на обеденный перерыв.
Суд
Во время судебного процесса женщина будет пытаться вызвать у всех сочувствие, чтобы добиться домашнего ареста. Она даже предложит пройти курс лечения от наркозависимости. Но она нанесла слишком серьёзные травмы своему ребёнку, который чудом остался жив, поэтому все её просьбы о снисхождении рассматриваться не будут.
После того, как первая стратегия защиты потерпела неудачу, она решила полностью отрицать свою вину в суде, якобы мальчик самостоятельно решил выпить химическое средство.
«Ребенок непростой, с особенностями», — пыталась доказать судье многодетная мать.В течение двух месяцев Лёня был не в состоянии защитить себя и рассказать свою версию событий. Однако сейчас его состояние улучшилось, и он может говорить. С мальчиком уже работают следователи, показания мальчика станут основой для обвинения.
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