Омич убил двух маленьких сыновей и пропал: Полиция до сих пор не знает, где он и что с ним произошло

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В 2019 году жителей Уфы повергло в шок страшное убийство двух мальчиков. В конце октября 37-летний Артем Мазов поссорился с супругой и ушел гулять с двумя своими сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом. Дети обрадовались, однако они не знали, что на самом деле задумал отец. В материале «Радио 1» расскажем эту ужасающую историю и ее неразгаданные тайны.
Ушли гулять и не вернулисьВ правоохранительные органы обратилась жена Артема Эльмира, которая сообщила, что никто из семьи домой не вернулся. Начались поиски, местность дополнительно прочесывали волонтеры и неравнодушные жители.
Достаточно быстро появились первые результаты – на берегу реки Белой была найдена машина, которая принадлежала семье Мазовых. Однако вокруг никого не было, а в воде плавал надувной матрац. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Как позже выяснится, отец семейства работал старшим машинистом турбинного цеха на ТЭЦ. За день до пропажи он вышел в ночную смену, а утром собирался помириться с 34-летней женой, с которой поссорился перед работой на почве ревности, и пришел домой с цветами. Только женщина такой жест не оценила, она собиралась уходить от мужа и в день пропажи требовала развода.
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По данным UFA1.RU, ссоры начались из-за стремления Артема полностью контролировать жену. Он требовал сообщать обо всех передвижениях, что нервировало Эльмиру. После выяснения отношений примерно в 12:00 пара пошла в салон, куда Эльмира уже была записана на маникюр. Когда они вернулись, Артем отправился к своим родителям за детьми.
Мазов сказал жене, что пойдет погулять с мальчиками, но в итоге они пропали. После ухода мужчина звонил Эльмире с вопросом, не передумала ли она разводиться. Получив отрицательный ответ, он положил трубку и отключил телефон.
Поиски детейСо дня пропажи мальчиков 8 месяцев искали спасатели, волонтеры и полицейские. Была прочесана практически вся акватория ближайших рек, в воде работали водолазы. Куда пропали дети и их отец — загадка.
Только в июле 2020 года стало известно, что произошло с детьми. Их тела нашли в воде с разницей в несколько часов — одно в 10 км от места исчезновения, второе в 50 км от первого. Мать опознала детей по одежде, позже ДНК-экспертиза подтвердила их личности. Эльмира похоронила своих детей 25 июня 2020 года в своей родной деревне.
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Убийтсво или суицид?Где находится Мазов — до сих пор неизвестно. Есть сведенья, что Артем интересовался шпионскими фильмами и детективной литературой. В частности, он любил персонажа Джейсона Борна, мастерски скрывающегося и менявшего личность. Также следователи выяснили, что до исчезновения он искал в интернете свободные номера в зарубежных отелях.
По официальным данным, СК склоняется к версии с самоубийством. Причиной, по которой тело не нашли, считают техническую профессию пропавшего. Якобы он мог знать, как уйти из жизни, чтобы тело никогда не нашли.
«Полагаю, мы не можем найти тело не потому, что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа», – цитируют слова следователя журналисты «КП-Уфа».Также есть версия, что отец сам расправился с сыновьями. Мужчина все еще находится в федеральном розыске. МВД по Башкирии даже объявило награду в полмиллиона рублей тому, кто поможет установить местонахождение подозреваемого. Он есть даже в списках Интерпола.
Фото: istock / imranahmedsg
«Он не мог такого сделать»Знакомые и соседи семьи говорят, что Артем всегда казался приятным мужчиной и не вызывал подозрений. Эльмира тоже производила хорошее впечатление. Пара была вместе 16 лет. Знакомые утвреждают, что отец любил детей, сам водил на их доплнительные занятие. Также он был ответственным, на работе появлялся без опозданий, редко болел.
«Он не мог такого (причинить вред, убить детей. — Прим. ред.) сделать. Особенно это касается детей: он их очень любит», — утверждали друзья семьи Мазовых.
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