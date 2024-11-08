Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер

В Комсомольске-на-Амуре родители намеренно заморили двухлетнюю дочь голодом. Ребенок умер от сильнейшего истощения. Подробности зверского убийство малышки приводит Shot.

По данным издания, 27-летняя Екатерина и её 29-летний муж Илья придумали, как избавиться от собственной дочери и не вызвать подозрения. С июня они постоянно на долгое время лишали ребенка еды и воды. В первое время ребенок сильно плакал, но родители игнорировали девочку.



В конце октября малышка уже была сильно истощена и весила менее 10 кг. Она уже почти не могла передвигаться и совсем перестала плакать. Последние две недели родители-изверги равнодушно наблюдали, как их ребенок умирает у них на глазах. Двухлетняя девочка умерла 3 ноября.



Тело ребенка обнаружили родственники они и вызвали полицию. Сначала Екатерина и Илья пытались убедить следователей, что девочка умерла из-за болезни, однако начали путаться в показаниях. А судмедэкспертиза с легкостью установила, что смерть малышки наступила от сильнейшего истощения.



Родителей арестовали. Оказалось, что они не имели постоянной работы. На учетах нигде не состояли и жили в квартире площадью 28 метров. По их словам, ребенка они не планировали и не хотели заниматься его воспитанием.



Элина Позднякова