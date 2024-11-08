Женщина выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo
Железнодорожный районный суд Новосибирской области вынес приговор 22-летней женщине, выбросившей своего новорожденного сына в мусорный контейнер. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК по Новосибирской области Анастасию Кулешову.
Сообщается, что суд признал ее виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Инцидент произошел 16 февраля, когда в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома был найден завернутый в полиэтиленовый пакет новорожденный мальчик. Благодаря оперативным действиям прохожего, который обнаружил ребенка, его удалось спасти. Мальчик провел в морозе не менее 30 минут, прежде чем его нашли.
Следствие установило, что женщина, проживавшая одна, родила здорового доношенного мальчика. Не желая исполнять родительские обязанности и опасаясь осуждения со стороны родственников, она оставила его в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.
Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Инцидент произошел 16 февраля, когда в мусорном контейнере во дворе многоквартирного дома был найден завернутый в полиэтиленовый пакет новорожденный мальчик. Благодаря оперативным действиям прохожего, который обнаружил ребенка, его удалось спасти. Мальчик провел в морозе не менее 30 минут, прежде чем его нашли.
Следствие установило, что женщина, проживавшая одна, родила здорового доношенного мальчика. Не желая исполнять родительские обязанности и опасаясь осуждения со стороны родственников, она оставила его в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.
Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова