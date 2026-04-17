Неизвестный вандал повредил более 70 надгробий на кладбище в тверском селе
В тверском селе Дмитрова Гора неизвестный вандал повредил более 70 надгробий на местном кладбище, сообщили в УМВД России по Тверской области.
Полицейские из дежурной части отдела МВД России «Конаковский» получили информацию о том, что на кладбище в селе Дмитрова Гора повреждены памятники. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов насчитали 76 надгробий, которые в той или иной мере испортил злоумышленник.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации — надругательство над телами умерших и местами их захоронения. В настоящий момент полиция уже приняла необходимые меры для установления виновника происшествия, ведется розыск неизвестного.
