Российская семья застряла по дороге на похороны с гробом
В Иркутской области семья из 18 человек, перевозившая с собой гроб, застряла в сугробах по дороге на похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Три автомобиля с родственниками пытались добраться до села Онгурен, которое в переводе означает «конец пути». Водителям пришлось постоянно держать двигатели заведенными, чтобы пассажиры, среди которых были пенсионеры и дети, не замерзли.
Люди дважды обращались за помощью, но присланная спецтехника тоже увязала в снегу. Семью нашли и эвакуировали только спустя сутки. Их вместе с гробом доставили в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что трактор завалил снегом дом пенсионеров в городе Черепаново Новосибирской области.
Читайте также: