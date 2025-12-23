Российская семья застряла по дороге на похороны с гробом

23 декабря 2025, 20:15

Под Иркутском 18 человек застряли в снегах по дороге на похороны с гробом

Фото: iStock/Михаил Руденко

В Иркутской области семья из 18 человек, перевозившая с собой гроб, застряла в сугробах по дороге на похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.