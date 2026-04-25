Свалку гробов нашли в Челябинске во время прогулки

25 апреля 2026, 17:32

74.RU: свалку гробов нашли в Челябинске возле дач

В Челябинске на границе с Каштакским бором, за садовым товариществом «Дружба», обнаружена стихийная свалка, где среди прочего мусора находятся гробы, включая как минимум один цинковый. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на местную жительницу по имени Елена, которая наткнулась на нелегальное захоронение.





По словам женщины, она обнаружила свалку сегодня во время прогулки после выхода из сада. Елена незамедлительно сообщила о находке в полицию. Правоохранительные органы уже начали проверку для установления обстоятельств незаконной утилизации гробов.



В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили получение обращения гражданки. В ведомстве заверили, что сотрудники выедут на место для выяснения всех деталей произошедшего.



Аналогичный случай произошёл в марте в лесополосе Азовского района Ростовской области. Тогда также нашли цинковые гробы, помещённые в деревянные обитые тканью ящики с номерной маркировкой на изделиях.



