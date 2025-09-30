Протаранившая на Mercedes дом под Таганрогом Цапок была пьяна, ей грозит лишение прав

30 сентября 2025, 14:18

Протаранившая на авто частный дом под Таганрогом Цапок была пьяна в момент ДТП

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Дочь главаря кущёвской ОПГ, которая влетела на Mercedes в частный дом под Таганрогом, находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.