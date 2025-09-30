Достижения.рф

Протаранившая на Mercedes дом под Таганрогом Цапок была пьяна, ей грозит лишение прав

Протаранившая на авто частный дом под Таганрогом Цапок была пьяна в момент ДТП
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Дочь главаря кущёвской ОПГ, которая влетела на Mercedes в частный дом под Таганрогом, находилась в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



25-летняя Анастасия Цапок пробила стену дома на своём элитном автомобиле стоимостью около 20 миллионов рублей. В этот момент в доме находился пенсионер, который чудом не пострадал.

Со слов очевидцев, девушка и её пассажир – предварительно, сын прокурора, – странно себя вели. Пару отправили на медосвидетельствование.

Выяснилось, что в момент ДТП Цапок находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении неё оформили административное дело по статье о вождении в нетрезвом виде. Теперь ей грозит лишение прав на срок до двух лет.

Анастасия Цапок приходится дочерью Сергею Цапке, которого приговорили к пожизненному сроку за множество зверских убийств в станице Кущёвская Краснодарского края.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1