Под Астраханью собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада
В Астраханской области следователи возбудили уголовное дело после того, как бродячие собаки напали на двухлетнюю девочку. Как сообщает СУ СК по Астраханской области, ребёнок ушёл из детского сада самостоятельно.
Инцидент случился 7 апреля в селе Чёрный Яр. Взрослые оставили малышку без присмотра. Калитка на территории сада оказалась не заперта, девочка воспользовалась этим, вышла из детсада и попала в парк, где на неё напали бродячие собаки.
Врачи госпитализировали ребёнка с множественными укушенными ранами тела. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Пермском крае, где нападение собаки на пенсионерку привело к ампутации.
