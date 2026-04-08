Под Астраханью собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада

Фото: Istock/MR.SUTIN YUUKRUNG

В Астраханской области следователи возбудили уголовное дело после того, как бродячие собаки напали на двухлетнюю девочку. Как сообщает СУ СК по Астраханской области, ребёнок ушёл из детского сада самостоятельно.



Инцидент случился 7 апреля в селе Чёрный Яр. Взрослые оставили малышку без присмотра. Калитка на территории сада оказалась не заперта, девочка воспользовалась этим, вышла из детсада и попала в парк, где на неё напали бродячие собаки.

Врачи госпитализировали ребёнка с множественными укушенными ранами тела. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Пермском крае, где нападение собаки на пенсионерку привело к ампутации.

Ольга Щелокова

