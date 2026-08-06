В Смоленске из-за разбушевавшейся стихии погибли ребёнок и женщина

06 августа 2026, 23:30

Фото: iStock/Caroline Munsterman

В Смоленске из-за разбушевавшейся стихии погибли два человека — ребёнок и женщина. Об этом вечером 6 августа сообщил глава города Александр Новиков в своем канале на платформе MAX, публикуя кадры с непогодой.