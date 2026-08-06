В Смоленске из-за разбушевавшейся стихии погибли ребёнок и женщина
В Смоленске из-за разбушевавшейся стихии погибли два человека — ребёнок и женщина. Об этом вечером 6 августа сообщил глава города Александр Новиков в своем канале на платформе MAX, публикуя кадры с непогодой.
Ранее в регионе резко ухудшились погодные условия: начался ливень с грозой, зафиксировали шквалистый ветер. В пресс-службе МЧС подтвердили, что на всей территории объявлен режим ЧС природного происхождения.
Уточняется, что несовершеннолетний погиб в пик стихии в парке «Соловьиная роща» — ребенка обнаружили под деревом. Женщина скончалась в «Лопатинском саду». В разных районах Смоленска случилось падение более десяти деревьев – экстренные службы города, которые были переведены в усиленный режим работы, реагировали на каждый вызов, оперативно выезжая на места.
Новиков принес свои искренние соболезнования родителям, родным и близким жертв стихии. Он уточнил, что на месте трагедий работают специалисты, которые выясняют подробности каждого инцидента, и призвал жителей по возможности оставаться дома и избегать опасных мест. Так, например, в сильный дождь с мощным ветром не стоит подходить к линиям электропередач, деревьям и хрупким конструкциям.
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