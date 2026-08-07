Белый Дом просит РФ освободить американца, осужденного за нападение на сотрудника ФСИН
Администрация президента США и Госдепартамент попросили РФ освободить гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего срок за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора по стратегии правозащитной группы Global Reach Эрика Лебсона, представляющего интересы семьи Гилмана.
Согласно материалу, Белый дом и Госдепартамент неоднократно обращались к российской стороне с призывом вернуть 32-летнего американца в Соединенные Штаты. Представители семьи заключённого утверждают, что его здоровье серьёзно ухудшилось, и он нуждается в медицинской помощи, которую могут предоставить только в США.
Напомним, что зимой 2022 года Гилмана сняли с поезда Сухуми—Москва на вокзале в Воронеже из-за пьяного дебоша. В полицейском участке он проявил агрессию и ударил сотрудника правоохранительных органов по ноге. По факту случившегося возбудили уголовное дело, и Гилману назначили четыре с половиной года колонии общего режима. В дальнейшем из-за буйного поведения американца его срок несколько раз увеличивался: в 2024 году — до семи лет и одного месяца, а ещё через год — до десяти лет и одного месяца.
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