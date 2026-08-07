Белый Дом просит РФ освободить американца, осужденного за нападение на сотрудника ФСИН

07 августа 2026, 05:17

Reuters: CША попросили РФ освободить американца Гилмана, осуждённого за нападение

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США и Госдепартамент попросили РФ освободить гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего срок за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора по стратегии правозащитной группы Global Reach Эрика Лебсона, представляющего интересы семьи Гилмана.