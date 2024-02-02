Храм Николая Чудотворца в Голутвине горит в Москве

Фото: iStock/Diy1
В Москве в районе Якиманки горит Храм Николая Чудотворца в Голутвине. Об этом сообщает Mash со ссылкой на очевидцев.
Согласно сообщению, из здания, построенного в XVII веке идёт густой чёрный дым. Сначала предполагалось, что горит строительный мусор. Однако по приезду пожарных выяснилось, что огнем охвачены два подсобных помещения.
В настоящее время пожар удалось локализовать на 10 квадратных метрах.
Ранее сообщалось, что в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники. Рассматривалось три возможные причины пожара на складе Wildberries в Шушарах. Первой версией называется поджог извне неопределенными лицами. Второй версией могло стать неосторожное обращение с огнем, а третьей — аварийная работа электросети.
Читайте также:
На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин
В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия
В Приамурье восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире
В настоящее время пожар удалось локализовать на 10 квадратных метрах.
Читайте также:
На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин
В подмосковном Пушкино горит здание на территории мясного предприятия
В Приамурье восьмилетний мальчик играл с зажигалкой и устроил пожар в квартире
Элина Позднякова