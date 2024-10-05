Хранилище с 3000 тонн пороха горит в Красноярске

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России
Хранилище с тремя тысячами тонн пороха горит в Красноярске. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров.
В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных и шесть единиц техники.
Накануне ведомство сообщило о ликвидации возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Тогда огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования или электропроводки.
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В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных и шесть единиц техники.
Накануне ведомство сообщило о ликвидации возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Тогда огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования или электропроводки.
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Анастасия Чинкова