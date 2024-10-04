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В Пермском крае горит база с нефтепродуктами на десяти тысячах «квадратах». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл в промзоне деревни Осенцы. По данным канала, горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Отмечается, что огонь охватил емкости с топливом.
На месте работают оперативные службы, которым удалось не допустили перехода пламя на жилые дома, сухую растительность и административный корпус. Отмечается, что специалисты локализовали пожар.
Ранее сообщалось, что пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На месте работают оперативные службы, которым удалось не допустили перехода пламя на жилые дома, сухую растительность и административный корпус. Отмечается, что специалисты локализовали пожар.
Ранее сообщалось, что пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова