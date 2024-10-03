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Росгвардейцы спасли кондитерский магазин в Балашихе от крупного пожара

03 октября 2024, 21:54
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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В Балашихе росгвардейцы обнаружили пожар в кондитерском магазине и помогли ликвидировать его. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Патрулируя ночью улицы городского округа, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых банков. Прибыв на место, они осмотрели помещение и близлежащую территорию. В итоге росгвардейцы обнаружили, что через вентиляцию соседнего с банком помещения прорывается дым», – говорится в сообщении.
Оцепив территорию, они информировали о происшествии экстренные службы и до прибытия пожарных расчётов локализовали очаг возгорания.



Прибывшие пожарные полностью потушили огонь. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.

Как отметили в силовом ведомстве, своевременные действия росгвардейцев предотвратили распространение пламени, уничтожение имущества магазина и находящихся в нем товаров. В результате происшествия никто не пострадал.

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#пожар
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#подмосковье
#московская область
Жителям Подмосковья на фоне похолодания посоветовали проверить обогреватели
03 октября 2024, 22:44

Фото: iStock / nikkimeel

С приближением холодов для профилактики пожаров в жилом секторе следует заранее проверить исправность обогревателей, посоветовали жителям Подмосковья работники Мособлпожспаса. Они напоминают главные правила безопасной эксплуатации отопительных приборов.
«Не используйте самодельные или неисправные электрообогреватели; не размещайте нагревательное устройство рядом с легко воспламеняющимися материалами; не накрывайте обогреватель и не используйте его для сушки вещей; не оставляйте без присмотра работающий обогреватель», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также следует регулярно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок, вовремя ремонтировать приборы.

Помимо этого, нельзя допускать перегрузку в электросети. Для этого не следует включать одновременно несколько мощных потребителей электричества.

Кроме того, нельзя оставлять обогревательные приборы включёнными на ночь. Также стоит регулярно очищать их от пыли – она тоже может воспламениться.

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#пожары
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки должнице
03 октября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Подмосковные приставы оштрафовали банк на 120 тыс. рублей за слишком частые звонки заёмщику. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.
«Жительница региона пожаловалась в ведомство на частые звонки от сотрудников кредитной организации, которые требовали вернуть долг. В ходе проверки выяснилось, что они действительно слишком часто звонили женщине, злоупотребляя правом на взаимодействие с должником. В итоге кредитная организация была признана виновной в административном правонарушении и наказана штрафом», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что закон ограничивают частоту контактов, чтобы защитить граждан от давления со стороны кредиторов. Например, не разрешено звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00.

Личные встречи с должником не могут проводиться чаще раза в неделю.

Также разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. При этом сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырёх раз в неделю и 16 раз ежемесячно.

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#подмосковье
#московская область
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#штраф
#банк
#приставы
#фссп
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В подмосковных лесах с начала сезона ликвидировали около 200 пожаров
03 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В этом году с начала пожароопасного сезона в подмосковных лесах ликвидировали 196 пожаров.
Такие данные привёл председатель регионального Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных. В 2024 году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда было ликвидировано 196 пожаров. Основная их часть произошла в сентябре из-за засушливой и ветреной погоды. Причина большинства возгораний – человеческий фактор», – отметил Агулов.
Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь!» предусматривает профилактику нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности.

Профилактическая работа с населением должна привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства.

По итогам девяти месяцев нынешнего года в Подмосковье проведено свыше 890 открытых уроков со школьниками, почти 49 тыс. разъясняющих бесед и лекций с жителями. Помимо этого, распространено более 170 тыс. листовок, буклетов и брошюр. Установлено около 480 информационных щитов, противопожарных стендов и билбордов.

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#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
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Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга
В Екатеринбурге горит исправительная колония №10
03 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/Distortion Media

Кровля здания загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в ИК-10 в Екатеринбурге. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах
В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Согласно информации Telegram-канала SHOT, возгорание произошло сразу после совместных пожарно-тактических учений ГУФСИН и МЧС.




Заключённых и сотрудников колонии эвакуировали в безопасный блок. Отмечается, что огонь тушат 5 расчётов МЧС России.

В данном исправительном учреждении организовано производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, также присутствует камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

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#колония
#мчс
#производство
#возгорание
#информация
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Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили приговор
Экс-министру Открытого правительства Абызову утвердили 12-летний приговор
03 октября 2024, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову утвердили 12-летний срок в Мосгорсуде по статьям о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебное решение.
«Судебная коллегия отклонила апелляционные жалобы адвокатов», — прокомментировали журналистам в суде.
Абызов будет отбывать наказание на строгом режиме. Кроме того, ему назначили штраф в 80 миллионов рублей. Другие фигуранты уголовного дела получили от пяти до 12 лет колонии, а еще двоих освободили прямо в зале суда. Три человека освободились, поскольку срок наказания истек.

Абызова взяли в марте 2019 года и отправили в изолятор.

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Появились подробности смерти ветерана СВО в квартире с крупной суммой денег
В смерти ветерана СВО во Владивостоке не нашли криминального следа
03 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Soumen Hazra

Смерть бойца спецоперации во Владивостоке не носила криминального характера. Об этом информирует издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на источник.
Мужчину обнаружили без признаков жизни в арендованной квартире в начале октября этого года. При нем также нашли крупную сумму денег.

Уточняется, что причиной смерти военного стала острая коронарная недостаточность — нарушение кровотока. Синяки на теле солдата, которые изначально сочли следами побоев, могли появиться из-за падений.

Ранее сообщалось, что в Дагестане расследуется инцидент со стрельбой в селе Агачаул, в результате которого погиб участник спецоперации, приехавший домой в отпуск. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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#смерть
#владивосток
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«Душили нательным крестом»: почему 14-летний подросток с Кубани застрелил приемную мать и причем тут яйца
03 октября 2024, 15:34

Фото: iStock/Motortion

Трагедия произошла на Кубани в станице Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. 14-летний парень, оставшийся сиротой в подростковом возрасте, дважды выстрелил в опекуншу из ружья после новогодних праздников. Что заставило парня убить женщину во время завтрака, рассказывает редакция «Радио 1».

День убийства


10 января 2024 года утром во время завтрака между 14-летним Сергеем (имя изменено) и его 54-летней опекуншей произошла ссора. В какой-то момент подросток достал ружье, хранившееся в шкафу, и дважды выстрелил в опекуншу, ранив ее в шею и грудь. Женщина скончалась на месте. У нее осталось двое своих детей.

В этот день приемная мать собиралась отвезти мальчика в город. Он должен был получить паспорт.

Уже через несколько часов парня задержали в соседнем селе. Он угнал машину приемного отца, но бросил ее возле местного кладбища и попытался сбежать. Нашли его по следам на снегу.

Ничего не предвещало беды


При допросе задержанный Сергей полностью признал вину и рассказал, что убил женщину из-за постоянной критики. По его словам, приемные родители уделяли ему меньше внимания, чем родным детям, и постоянно ругали. Он пояснил, что ссора возникла из-за того, что он без спроса взял 50 яиц и продал их водителю за 500 рублей, а потом мать не дала ему яблоко потому что, что он не доел завтрак.

При этом по версии приемного отца, в семье мальчика никогда не обижали. Он рассказал, что подростка никогда ни в чем не обделяли. Обращался он к ним «мама» и «папа», и беды ничего не предвещало.

«У нас и в мыслях не было, что он таит какие-то обиды. Потому что жена мечтала о приемном сыне, хотела из детдома взять, а тут друг наших родных без семьи остался, мы к нему как к своему относились», — приводит «Комсомольская правда» слова Игоря.

При этом парню часто попадало за дело: то он украл сахарницу из кафе, то спрятал ключи от отцовской машины.

Отягощенная наследственность


По словам соседей, мальчик часто пытался привлечь к себе внимание из-за его недостатка в детстве. Он рос в неблагополучной семье. Сам подросток рассказывал, что отец пытался задушить его нательным крестом. Также соседи поведали историю, что сводный брат по матери ориентировочно в таком же возрасте, как и Серега, зарубил топором своего отца.

Мать умерла в 2015 году после тяжелой болезни. После этого покончил с собой и его отец. Ребенок оказался в реабилитационном центре, а после — попал в приемную семью.

Какое наказание грозит подростку


Сергей находится под стражей уже девять месяцев. В силу возраста ему грозит лишь половина положенного срока — до 7,5 лет тюрьмы.

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Подмосковный таксист набрал кредитов на пассажира, забывшего телефон в машине
03 октября 2024, 14:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Королёва забыл телефон в салоне такси, водитель воспользовался этим, взял при помощи оставленного гаджета несколько кредитов и перевёл все деньги себе, общая сумма ущерба составила свыше 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что потерпевший забыл свой телефон в такси. Водитель, используя телефон потерпевшего, оформил займы в банке на его имя. В последующем злоумышленник перевел все денежные средства потерпевшего на различные счета», — говорится в сообщении.
Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители смогли установить личность таксиста и задержали его. Им оказался житель Ставропольского края.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Москвичку поймали на кражах в подмосковных магазинах
03 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/zoka74

Жительницу Москвы задержали по подозрению в кражах товаров из магазинов в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от администратора одного из сетевых магазинов: с полок были похищены средства личной гигиены на сумму более 6 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую», — говорится в сообщении.
Следователи также установили причастность задержанной к ещё одному аналогичному преступлению на территории Сергиево-Посадского городского округа. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал
#кражи
#сергиев посад
#полиция
#мвд московской области
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