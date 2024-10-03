Росгвардейцы спасли кондитерский магазин в Балашихе от крупного пожара

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Балашихе росгвардейцы обнаружили пожар в кондитерском магазине и помогли ликвидировать его. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Патрулируя ночью улицы городского округа, силовики получили сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых банков. Прибыв на место, они осмотрели помещение и близлежащую территорию. В итоге росгвардейцы обнаружили, что через вентиляцию соседнего с банком помещения прорывается дым», – говорится в сообщении.Оцепив территорию, они информировали о происшествии экстренные службы и до прибытия пожарных расчётов локализовали очаг возгорания.
Прибывшие пожарные полностью потушили огонь. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.
Как отметили в силовом ведомстве, своевременные действия росгвардейцев предотвратили распространение пламени, уничтожение имущества магазина и находящихся в нем товаров. В результате происшествия никто не пострадал.
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Лора Луганская