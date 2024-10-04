Воронежский губернатор раскрыл последствия пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

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Нефтебаза в Воронежской области, загоревшаяся после падения украинского беспилотника, не получила серьёзных повреждений. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.
Отмечается, что в результате падения дрона ВСУ на территории нефтебазы произошло небольшое возгорание на пустом резервуаре. Оно было оперативно ликвидировано сразу же после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе нанесено не было.
Также во время перехвата беспилотников никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб продолжают обходить территорию с целью уточнения возможных последствий произведённой ВСУ атаки. По последним данным, повреждений не зафиксировано ни на одном объекте региона.
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