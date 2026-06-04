Художница прикинулась турагентом и обманула блогеров на сумму свыше 10 млн рублей в Москве
В Москве задержали 29-летнюю женщину, которую обвиняют в мошенничестве под видом организации зарубежного отдыха. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По версии следствия, злоумышленница представлялась организатором поездок в отели и публиковала в соцсетях объявления о доступных турах за границу по рекламным контрактам, пишет Агентство городских новостей «Москва». Получив деньги, она под надуманными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
Женщина признала вину. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Ход расследования контролирует Хамовническая межрайонная прокуратура. Количество потерпевших и общая сумма ущерба устанавливаются.
Ранее российские блогеры сообщали, что художница Хатуна Аташян, предлагавшая люксовый отдых в лучших отелях мира (в том числе по бартеру), обманула их на миллионы рублей. По данным прокуратуры, общий ущерб от действий фигурантки может превышать 50 млн рублей.
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