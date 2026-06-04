Художница прикинулась турагентом и обманула блогеров на сумму свыше 10 млн рублей в Москве

04 июня 2026, 14:57

Художница Аташян признала вину по делу о мошенничестве в Москве

Фото: istockphoto/zoka74

В Москве задержали 29-летнюю женщину, которую обвиняют в мошенничестве под видом организации зарубежного отдыха. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.