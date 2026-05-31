В МВД назвали несуществующие термины, которые используют мошенники
Телефонные мошенники продолжают использовать несуществующие термины и псевдоофициальные процедуры, чтобы убедить граждан в законности своих требований и заставить их действовать без промедления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве отметили, что злоумышленники намеренно используют сложные и официально звучащие формулировки, создавая у жертвы впечатление участия в некой государственной операции или специальной проверке.
Одним из наиболее распространенных примеров остается так называемый «безопасный счет». В МВД подчеркнули, что в российской банковской системе не существует специальных счетов Центрального банка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга, предназначенных для перевода средств граждан. Любые предложения перевести деньги на подобные счета являются мошенническими.
Также аферисты нередко используют термин «дистанционный обыск». В ведомстве напомнили, что правоохранительные органы не проводят обыски по телефону, видеосвязи или через мессенджеры. Требования показать квартиру через камеру смартфона исходят исключительно от злоумышленников.
Еще одной распространенной схемой является так называемая «декларация наличных средств». Под этим предлогом граждан убеждают передать деньги курьеру или перевести их на указанные реквизиты. В МВД подчеркнули, что подобной процедуры не существует ни в рамках уголовных расследований, ни при проведении проверок, ни для защиты от мошенничества.
Кроме того, преступники используют такие вымышленные понятия, как «внештатный сотрудник фельдъегерской службы», «зеркальный кредит», «защищенная банковская ячейка» и «встречный перевод».
В министерстве пояснили, что главная цель подобных терминов — создать ощущение сложной официальной процедуры, в ходе которой человеку якобы нельзя задавать вопросы или проверять полученную информацию. Чем необычнее и убедительнее звучит формулировка, тем выше вероятность того, что речь идет о мошеннической схеме.
