Художнице из Самары грозит до 25 лет за изготовление взрывчатки для ВСУ

В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Алины Бидашко, известной в Воронеже. В августе прошлого года 28-летнюю женщину жестоко убили в подъезде собственного дома. О выходке подсудимого во время заседания и о том, что он совершил после расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».