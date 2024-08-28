Художнице из Самары грозит до 25 лет за изготовление взрывчатки для ВСУ

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Самарской художнице Ирине Измайловой предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгении Рыжковой.
В 2022 году Ирина Измайлова проводила отпуск в Кишинёве, где познакомилась с людьми, среди которых оказались представители украинских спецслужб.
Против художницы возбудили уголовное дело. Она признала свою вину в изготовлении взрывчатки, но позже следователи заподозрили её в государственной измене и хранении взрывчатых веществ. По новым статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.
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«Новые «знакомые» угрожали ей и её родственникам, живущим на территории Украины. Под давлением этих угроз художница изготовила в домашних условиях взрывчатое вещество. Однако позже она решила отказаться от своих планов и уничтожила его.В августе прошлого года в доме художницы Измайловой прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатое вещество, и обнаружили на нём 0,25 грамма этого вещества», — сообщили в ведомстве.
Против художницы возбудили уголовное дело. Она признала свою вину в изготовлении взрывчатки, но позже следователи заподозрили её в государственной измене и хранении взрывчатых веществ. По новым статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.
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Мира Полтева