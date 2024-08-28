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Растоптала и унизила: в Воронеже 25-летний парень убил любимую и изуродовал себя, подробности дела

28 августа 2024, 15:24
Фото: istockphoto/sakhorn38

Фото: istockphoto/sakhorn38

В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Алины Бидашко, известной в Воронеже. В августе прошлого года 28-летнюю женщину жестоко убили в подъезде собственного дома. О выходке подсудимого во время заседания и о том, что он совершил после расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».

Как проходил судебный процесс


25-летний подсудимый Андрей Коченков во время судебного заседания прятал свое лицо за черной тканевой маской. Его правозащитница на начальном этапе заседания высказала недовольство по поводу присутствия СМИ. Она сообщила судье о том, что после появления репортажей на телевидении родственники её клиента якобы начали получать угрозы. Защитница просила закрыть процесс для прессы, но судья не нашла для этого достаточных оснований. Разбирательство продолжилось в открытом режиме.



Позже, отвечая на вопрос судьи о причинах такой конспирации, Коченков заявил, что не желает показывать прессе «то, что у него на лице».

Убийство фитнес-тренера


Фитнес-тренер Алина Бидашко была убита в подъезде своего многоквартирного дома. Женщине перерезали горло. В это время в запертой квартире находился маленький сын Алины. Он не мог дождаться ее возвращения и позвонил отцу, с которым был на связи, пока правоохранители осматривали место происшествия.

К жестокому преступлению оказался причастен 25-летний Андрей Коченков, с которым Алина имела романтические отношения. После совершения убийства молодой человек сбежал, но через две недели его нашли в доме у родственников в бессознательном состоянии с ожогами.

Фото: istockphoto/Motortion

Что случилось с подсудимым


На судебном заседании присутствовала мать Коченкова. Она сообщила, что была мало знакома с убитой женщиной, но против их отношений с сыном никогда не была. По ее словам, Андрей испытывал сильные чувства к Алине и всегда старался делать ей подарки.

«Помню, на 8 Марта букет ей выбирал, полгорода объездил, искал какой-то особенный», — рассказала женщина.

О произошедшем мать подсудимого узнала из социальных сетей. Она спросила у сына о том, что случилось, на что он ответил ей: «Она меня растоптала и унизила». Через несколько дней Коченков написал матери сообщение: «Прости меня, мама». Позже она узнала, что сын упал с высоты и был травмирован электрическими проводами.


Показания бывшего мужа убитой


Экс-супруг Алины Александр рассказал, что не был против ее новых взаимоотношений. При этом он отметил, что девушка неоднократно жаловалась на Андрея. Мужчина требовал от нее деньги, выставлял за дверь ее собственной квартиры. В день трагедии мужчине позвонил его сын, который сообщил, что мать ушла в магазин и долго не возвращается.

Александру показалось это странным, так как женщина не оставляла ребенка одного надолго. Когда он приехал, то увидел жуткую картину: у двери подъезда лежала Алина, её лицо было скрыто волосами. Маленький сын в это время оставался в квартире один.

«Когда я всё же вошёл в квартиру, увидел записки с его просьбой: «Мама, вернись». И вот прошло уже год, а сын всё ещё страдает: он плохо спит, стал замкнутым и испытывает желание отомстить. Мы избегаем обсуждения инцидента, но он всё равно спрашивает, когда выйдет подсудимый, подсчитывая эти дни», — рассказал Александр журналистам.

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Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье
28 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/Shutter2U

Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вечером девятилетний мальчик играл в футбол на площадке во дворе школы № 2 на Новом шоссе. Вдруг неожиданно раздался выстрел.

Уточняется, что в ребенка выстрелили из пневматического оружия. Пуля прошла на вылет по мягким тканям.

Мальчик и его мама едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. В настоящее время злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В квартире волейболиста-сенатора Тараса Хтея произошел пожар
28 августа 2024, 14:23

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Восемнадцатилетняя дочка Хтея была одна в квартире в Шмитовском проезде. Для атмосферы она зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, то обнаружила, что горящая свеча упала на одежду.

Согласно информации источника, девушка сразу же вызвала спасателей, а сама покинула квартиру. Пожар на площади 10 квадратов удалось оперативно потушить. Уточняется, что никто не пострадал.

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#москва
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В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы
В Москве таксист-мигрант атаковал пассажирку после просьбы не смотреть видео
28 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Apriori1

В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. Об этом информирует портал «Регнум».
Инцидент произошёл 26 августа на скоростной Северо-Восточной хорде в Москве. Дарья Д., художник по костюмам театра и кино, ехала в Люберцы на такси Uber. В какой-то момент она заметила, что водитель сидит в наушниках и смотрит видео на телефоне. Поскольку Дарья уже дважды попадала в аварии на такси, она попросила водителя сосредоточиться на дороге и убрать смартфон.

24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю.

«Я ему объяснила, что в мае два раза попадала в аварии на такси, до сих пор лечу последствия. Он сказал: «Рад за вас», называл меня нацисткой и фашисткой — с чего, не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это всё на скоростной магистрали», — рассказала она.

Она рассказала, что он начал притормаживать прямо посреди дороги. Девушка испугалась за свою жизнь и выбежала из машины. Фаридун побежал вслед за ней, однако потом вернулся к автомобилю. Дарья позвонила в Uber, но там ей не помогли. По словам службы поддержки, если аварии нет, проблема их не касается. Они отказались вернуть деньги и выслать новую машину.

Дарья оказалась в сложной ситуации из-за последствий тяжелого перелома ноги. Она не могла пересечь восемь полос, идти вдоль трассы или взбираться на насыпь железной дороги. Женщина обратилась в полицию, но помощь пришла не сразу.

Ситуацию посчитали не экстренной, поэтому полицейские прибыли на место только через час после третьего обращения. Женщина написала заявление по факту инцидента с таксистом. По данным портала, мужчина и раньше попадал в скандальные ситуации.

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В Краснодарском крае школьницы издевались над упавшим с коляски инвалидом
28 августа 2024, 13:30

Фото: istockphoto / blinow61

В Гулькевичском районе Краснодарского края полиция начала проверку после публикации видео, на котором группа подростков издевается над инвалидом-колясочником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Видео было снято самими подростками в станице Скобелевской. На нём видно, как несовершеннолетние оскорбляют и издеваются над мужчиной в инвалидной коляске. Запись была опубликована накануне несколькими Telegram-каналами.

«При проведении проверки полицейские установили личности подростков. В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учёт», — отметили в пресс-службе полиции региона.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если подростки окажутся несовершеннолетними, ответственность может быть возложена на их родителей.

Кроме того, своё расследование проводит региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.

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Задержанные за подготовку теракта в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
28 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/zabelin

Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Уточняется, что при обыске у шести подозреваемых были обнаружены взрывные устройства, оружие, а также символика террористической организации. Правоохранители продолжают выполнять ряд следственных действий.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ России остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#преступники
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Замначальнику отдела обеспечения спецназа Росгвардии продлили арест
28 августа 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Zolnierek

Заместитель начальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев, который был арестован за взяточничество, продлил срок своего ареста до 25 ноября. Об этом сообщили РИА Новости.
«Зуев сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение. В связи с этим он обратился с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Басманный суд города Москвы отклонил эту просьбу и продлил срок ареста», — поделились в издании.

Зуев был задержан в конце прошлого года по подозрению в получении крупной и особо крупной взятки.

Он занимал должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.

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Мигранта депортировали из России из-за положительного ВИЧ-статуса
28 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto / vichinterlang

Санкт-Петербурге суд принял решение о выдворении из России гражданина Узбекистана, который является носителем ВИЧ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда города, сообщили в Лента.ру.
Медики признали иностранца «эпидемиологически безопасным».

«Мужчина узнал о своем заболевании в 2017 году в Санкт-Петербурге. В 2018 год суд признал его пребывание в России нежелательным из-за незакрытой судимости. В июле 2022 года его не пустили на рейс из Душанбе в Петербург», - поделились в ведомстве.

Иностранец подал в суд на решение о нежелательности пребывания, но его жалоба была отклонена. Судья посчитала наличие семьи в Узбекистане достаточным основанием для депортации.

Ранее сообщалось о случае, когда семью юного мигранта высылают из России после того, как подросток в Барнауле получил удар в лицо.

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ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Серия преступлений террористической направленности была предотвращена во взаимодействии с СК и МВД России.

«Выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.

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Появилось видео последствий удара ВСУ по нефтебазе под Ростовом
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. Редакция «Радио 1» публикует видео с места происшествия.
На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий. В результате происшествия никто не пострадал.

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