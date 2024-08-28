Растоптала и унизила: в Воронеже 25-летний парень убил любимую и изуродовал себя, подробности дела

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В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Алины Бидашко, известной в Воронеже. В августе прошлого года 28-летнюю женщину жестоко убили в подъезде собственного дома. О выходке подсудимого во время заседания и о том, что он совершил после расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».
Как проходил судебный процесс
25-летний подсудимый Андрей Коченков во время судебного заседания прятал свое лицо за черной тканевой маской. Его правозащитница на начальном этапе заседания высказала недовольство по поводу присутствия СМИ. Она сообщила судье о том, что после появления репортажей на телевидении родственники её клиента якобы начали получать угрозы. Защитница просила закрыть процесс для прессы, но судья не нашла для этого достаточных оснований. Разбирательство продолжилось в открытом режиме.
Позже, отвечая на вопрос судьи о причинах такой конспирации, Коченков заявил, что не желает показывать прессе «то, что у него на лице».
Убийство фитнес-тренера
Фитнес-тренер Алина Бидашко была убита в подъезде своего многоквартирного дома. Женщине перерезали горло. В это время в запертой квартире находился маленький сын Алины. Он не мог дождаться ее возвращения и позвонил отцу, с которым был на связи, пока правоохранители осматривали место происшествия.
К жестокому преступлению оказался причастен 25-летний Андрей Коченков, с которым Алина имела романтические отношения. После совершения убийства молодой человек сбежал, но через две недели его нашли в доме у родственников в бессознательном состоянии с ожогами.
Фото: istockphoto/Motortion
Что случилось с подсудимым
На судебном заседании присутствовала мать Коченкова. Она сообщила, что была мало знакома с убитой женщиной, но против их отношений с сыном никогда не была. По ее словам, Андрей испытывал сильные чувства к Алине и всегда старался делать ей подарки.
«Помню, на 8 Марта букет ей выбирал, полгорода объездил, искал какой-то особенный», — рассказала женщина.
О произошедшем мать подсудимого узнала из социальных сетей. Она спросила у сына о том, что случилось, на что он ответил ей: «Она меня растоптала и унизила». Через несколько дней Коченков написал матери сообщение: «Прости меня, мама». Позже она узнала, что сын упал с высоты и был травмирован электрическими проводами.
Показания бывшего мужа убитой
Экс-супруг Алины Александр рассказал, что не был против ее новых взаимоотношений. При этом он отметил, что девушка неоднократно жаловалась на Андрея. Мужчина требовал от нее деньги, выставлял за дверь ее собственной квартиры. В день трагедии мужчине позвонил его сын, который сообщил, что мать ушла в магазин и долго не возвращается.
Александру показалось это странным, так как женщина не оставляла ребенка одного надолго. Когда он приехал, то увидел жуткую картину: у двери подъезда лежала Алина, её лицо было скрыто волосами. Маленький сын в это время оставался в квартире один.
«Когда я всё же вошёл в квартиру, увидел записки с его просьбой: «Мама, вернись». И вот прошло уже год, а сын всё ещё страдает: он плохо спит, стал замкнутым и испытывает желание отомстить. Мы избегаем обсуждения инцидента, но он всё равно спрашивает, когда выйдет подсудимый, подсчитывая эти дни», — рассказал Александр журналистам.
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