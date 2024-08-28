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Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вечером девятилетний мальчик играл в футбол на площадке во дворе школы № 2 на Новом шоссе. Вдруг неожиданно раздался выстрел.
Уточняется, что в ребенка выстрелили из пневматического оружия. Пуля прошла на вылет по мягким тканям.
Мальчик и его мама едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. В настоящее время злоумышленника ищут.
Ранее сообщалось, что во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что в ребенка выстрелили из пневматического оружия. Пуля прошла на вылет по мягким тканям.
Мальчик и его мама едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. В настоящее время злоумышленника ищут.
Ранее сообщалось, что во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова