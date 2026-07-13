Художницу унесло бурным течением вместе с домом во время потопа в Пермском крае
Художницу унесло бурным течением вместе с домом во время потопа в Пермском крае. Об этом пишет SHOT.
28-летняя Олеся из села Кын и её мама отправились в семейный дом, чтобы забрать вещи и собаку. В тот момент, когда они прибыли, начались сильные ливни. Четыре реки вышли из берегов, затопив село.
Здание начало разрушаться, и его унесло течением. Маме и животному удалось спастись, но Олесю вместе с сумками подхватил мощный поток и унес в реку Чусовую. Очевидцы утверждают, что скорость воды достигала 30 км/ч. Помощь девушке оказать не успели. Последний раз её видели, когда течение затянуло её в водопропускную трубу.
Дом пострадавшей был практически полностью разрушен, местные жители говорят, что его буквально «погрузило» в реку. Основные последствия наводнения уже устранены, девушку до сих пор ищут. Спасатели обследуют прибрежную зону Чусовой на лодках в радиусе пяти километров. Поиски затрудняются из-за продолжающегося подъёма воды: в селе ожидают новую волну паводка.
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