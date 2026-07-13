В Астрахани девочка отдала мошенникам 2,5 кг золота и 4 млн рублей
В Астрахани семья лишилась более 29 млн рублей из-за доверчивой дочери. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась местная жительница, сообщив о хищении крупной суммы денег и ювелирных изделий. По её словам, неизвестные связались с её несовершеннолетней дочерью через видеоприложение. Они поочередно представились курьером, сотрудником портала «Госуслуги» и работником ФСБ.
Под предлогом декларирования сбережений злоумышленники заставили несовершеннолетнюю передать все ценности, находившиеся в доме. В итоге подросток отдала неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Общий ущерб составил около 29,2 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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