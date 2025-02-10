«Худшее свидание года»: девушка угнала BMW у продюсера на одной из московских заправок

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На одной из московских заправок девушка угнала элитный автомобиль у мужчины, с которым отправилась на свидание, но далеко ей уехать не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыкальный продюсер Егор, который сотрудничал с Элджеем и Vacio в клубе познакомился с девушкой Софией и предложил ей поехать с ним. Девушка согласилась. По дороге они заехали на заправку, и пока Егор оплачивал топливо, София угнала его BMW 5.
На опубликованных кадрах видно, как парень побежал за машиной, требуя остановиться.
Однако уехать девушке далеко не удалось. Через пять километров, на Ленинградском шоссе, она попала в ДТП.
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На опубликованных кадрах видно, как парень побежал за машиной, требуя остановиться.
Однако уехать девушке далеко не удалось. Через пять километров, на Ленинградском шоссе, она попала в ДТП.
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Анастасия Чинкова