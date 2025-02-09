«Мужчина со зверским лицом побежал ко мне»: в Москве неизвестный напал на фигуристку Елизавету Нугуманову

Елизавета Нугуманова (фото: Telegram @lizanugumanova)
Неизвестный напал на фигуристку Елизавету Нугуманову. Мужчина разбил лобовое стекло её автомобиля.
Инцидент произошёл 7 февраля. Нугуманова на личном автомобиле возвращалась домой с мероприятия. Вдруг на Мичуринском проспекте перед ней остановилась машина такси и преградила ей дорогу. Фигуристка посигналила, после чего из автомобиля вышел пассажир и несколько раз ударил по лобовому стеклу машины спортсменки.
Девушка убеждена, что произошедшее никак не связано с её личностью, поскольку за ней никто не следил, также не было никаких конфликтов.
Нугуманова отметила, что не запомнила лица напавшего, однако сможет опознать его. Она уже написала заявление в полицию.
Отмечается, что в результате нападения фигуристка не пострадала. Она уже заменила повреждённые элементы своей машины.
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«Машина такси встала прямо на пешеходном переходе 7 февраля в 23:54 передо мной, загородив проезд по однополосному движению, за мной начала скапливаться пробка и все издавали звуковые сигналы, как и я. Мужчина-пассажир вышел из машины такси со зверским лицом, побежал ко мне, совершив множественные удары по лобовому стеклу моей машины. Стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины, после мужчина скрылся», – поделилась Нугуманова.
Девушка убеждена, что произошедшее никак не связано с её личностью, поскольку за ней никто не следил, также не было никаких конфликтов.
Нугуманова отметила, что не запомнила лица напавшего, однако сможет опознать его. Она уже написала заявление в полицию.
Отмечается, что в результате нападения фигуристка не пострадала. Она уже заменила повреждённые элементы своей машины.
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Анастасия Чинкова