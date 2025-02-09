В Перу полиция освободила из сексуального рабства свыше 80 женщин

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Полицейские в Перу совместно с США смогли освободить из сексуального рабства свыше 80 женщин. Об этом сообщает радио RPP.
Как рассказали правоохранители, девушками торговали члены крупной банды «Поезд Арагуа». В операции по освобождению женщин участвовало более 300 полицейских и персонал офиса по вопросам национальной безопасности американского посольства в Перу.
В результате операции правоохранителям удалось арестовать 23-х членов банды «Дети бога». Группировка контролировалась транснациональной криминальной организацией «Поезд Арагуа».
По итогу удалось спасти 84 девушки. Среди них трое являлись несовершеннолетними. В числе задержанных преступников значатся 12 венесуэльцев и 11 перуанцев.
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В результате операции правоохранителям удалось арестовать 23-х членов банды «Дети бога». Группировка контролировалась транснациональной криминальной организацией «Поезд Арагуа».
По итогу удалось спасти 84 девушки. Среди них трое являлись несовершеннолетними. В числе задержанных преступников значатся 12 венесуэльцев и 11 перуанцев.
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Иван Мусатов