Спортсмен-хулиган избил школьницу и продолжал пинать после того, как она потеряла сознание

03 ноября 2026, 14:26

Mash: В Омске хулиган сломал плечо ученице лицея, она может остаться инвалидом

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Омске ученик лицея № 64 жестоко избил одноклассницу — девочка может остаться инвалидом. Об этом сообщает Mash.