Спортсмен-хулиган избил школьницу и продолжал пинать после того, как она потеряла сознание
В Омске ученик лицея № 64 жестоко избил одноклассницу — девочка может остаться инвалидом. Об этом сообщает Mash.
По предварительным данным, школьница вступилась за мальчика, которого травил нападавший. В ответ хулиган набросился на неё прямо в коридоре. Очевидцы утверждают, что парень занимается спортом и продолжал бить девочку ногами даже после того, как она потеряла сознание.
Мать жертвы рассказала Mash, что дочь находится в тяжёлом состоянии: у неё переломы плеча со смещением, травмы лица и сильное сотрясение мозга, она не может двигаться. Девочке предстоит операция по сращиванию костей.
Нападавший и пострадавшая учатся в одной параллели. По словам матери, у хулигана и раньше были конфликты с учениками, но всё сходило ему с рук. После избиения 31 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Школу проверяет областная прокуратура, а глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.
Лицей № 64 входит в топ-10 школ Омска, топ-20 Сибири и топ-300 России. Родители нападавшего отказались комментировать ситуацию.
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