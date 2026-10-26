Туристку избили за русскую речь в Грузии

26 октября 2026, 18:51

Baza: мужчина избил девушку из Минска на вокзале в Тбилиси

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Белорусскую туристку избили на вокзале в Тбилиси. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.