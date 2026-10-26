Туристку избили за русскую речь в Грузии
Белорусскую туристку избили на вокзале в Тбилиси. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, нападению подверглась фитнес-тренер из Минска по имени Александра. Девушка рассказала, что мужчина набросился на нее с кулаками после того, как услышал ее разговор с подругой на русском языке. Пострадавшая обратилась в полицию, и позже в отдел доставили злоумышленника.
Там мужчина начал кричать и объяснять свое поведение грубым отказом в знакомстве, однако девушка отрицала его версию. Полиция выяснила все обстоятельства инцидента, передала дело в суд и не стала задерживать туристок на время разбирательства в стране.
За последние месяцы в Грузии все чаще происходят нападения на русскоязычных отдыхающих. К примеру, в июле в Кахетии мужчина ворвался в номер отеля к двум российским туристкам и избил одну из них.
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