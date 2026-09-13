Хулиганка вынесла с ноги полицейский унитаз в Москве
В Москве девушка повредила унитаз в отделении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел в четверг вечером. Сотрудники полиции подошли на улице к находившейся в состоянии алкогольного опьянения девушке для проверки документов. Она заявила об отсутствии документов, отказалась проехать в отдел и попыталась скрыться. В связи с этим правоохранители применили приемы захвата и доставили ее в служебный автомобиль.
Находясь в отделе, девушка трижды ударила ногой по сливному бачку унитаза, в результате чего откололась часть детали. При этом она нецензурно выражалась.
После отрезвления задержанная отказалась признавать вину. В отношении нее возбудили дело по статье о мелком хулиганстве и поместили в спецприемник.
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