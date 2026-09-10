Русского таксиста задержали в США после того, как он заехал на военную базу
Русского таксиста задержали в США после того, как он случайного заехал на военную базу. Об этом пишет SHOT.
Сергей, работавший водителем в Uber, следовал маршруту по навигатору, но ошибся поворотом и оказался у военной базы Camp Pendleton в Калифорнии. Вместо ожидаемого клиента его встретили военные и передали сотрудникам миграционной службы. Таксиста поместили в центр содержания и начали процедуру депортации.
Сергей переехал в США по студенческой визе в 2019 году. Через год виза истекла, и он подал заявление на убежище. Сдав биометрические данные, россиянин получил разрешение на работу. Однако суд постановил, что эти документы не являются основанием для оставления его на свободе до завершения процесса. Теперь мужчине, который помимо работы в такси также участвовал в съёмках голливудских фильмов, грозит выдворение из страны.
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