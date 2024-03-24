24 марта в 19:55 на здании «Крокус Сити Холл» появится проекция «Журавли»

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На здании «Крокус Сити Холл» пройдёт акция «Журавли» в память о жертвах теракта, об этом сообщили в пресс-службе волонтерского движение «Мы вместе».
По словам представителей движения, 24 марта ровно в 19:55 на здании «Крокуса» появится проекция журавлей.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно сложить бумажного журавлика, нарисовать его или придумать любую другую поделку, изображающую птицу, и поделиться её фотографией в социальных сетях.
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«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — уточнили в пресс-службе.
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Евгения Парфентьева