Россиянина задержали за комментарий в Telegram

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Жителя Омска задержали за комментарий в Telegram под видео с допросом российского пленного. Об этом проинформировало управление ФСБ по Омской области.
«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — отмечается в релизе.
В июне 2023 года мужчина под публикацией в Telegram-канале с видеозаписью допроса российского военного участниками украинского военизированного объединения разместил комментарии со своего личного аккаунта, оправдывающие деятельность террористических организаций.
По этому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Ранее в Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.
До этого режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.
Суд заочно назначил 8 лет колонии политологу Галлямову* за фейки об армии РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова