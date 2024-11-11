Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев

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Осужденного за убийство супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева перевели в другую колонию, сообщило издание Tengrinews. По данным источника, бывшего чиновника отправили отбывать наказание в учреждение максимальной безопасности, расположенное в Степногорске.
«Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — сказал источник.
Он добавил, что слухи об исчезновении Бишимбаева распространили намеренно.
Перед этим казахстанские СМИ написали, что Бишимбаев пропал. В мае присяжные признали его виновным в убийстве жены, суд назначил Бишимбаеву 24 года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае, упав в лужу, утонула двухлетняя девочка.
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Никита Кротов