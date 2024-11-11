Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену

Куандык Бишимбаев (Фото: соцсети Салтанат Нукеновой)
Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее о том, почему его нет в исправительном учреждении, — в материале «Радио 1».
Знакомство через интернет, предложение о браке и жизнь, наполненная ссорамиБывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев познакомился с астрологом Салтанат Нукеновой через социальные сети. После нескольких месяцев общения он сделал ей предложение, 14 декабря 2022 года они сыграли свадьбу, но юридически не зарегистрировали свои отношения и, по сути, остались гражданскими супругами. Молодожёны провели мусульманский обряд бракосочетания (никах).
После смерти Салтанат выяснилось, что их семейная жизнь была полна конфликтов и насилия. Она делилась с подругой, что Бишимбаев шантажировал её, заставляя снять интимное видео, чтобы предотвратить огласку их проблем.
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Убийство Салтанат Нукеновой9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане между супругами произошел конфликт, после которого Бишимбаев жестоко избил Нукенову, оттаскав её за волосы. В результате избиения, продолжавшегося около восьми часов, Нукенову обнаружили мёртвой в гостиничном номере с многочисленными травмами, а Бишимбаева задержали на следующий день после совершения преступления.
Приговор13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязаниях, назначив ему наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: istockphoto/Wavebreakmedia
Убийца пропалКуандыка Бишимбаева должны были направить в колонию, расположенную в селе Аршалы. Однако журналисты YouTube-канала AIRAN, посетившие это учреждение, обнаружили, что мужчина пропал.
Адвокат Бишимбаева подтвердила, что ее подопечный отсутствует в данной тюрьме. Кроме того, стоит отметить, что информация о местонахождении Куандыка в колонии перестала публиковаться правоохранительными органами с июля 2024 года.
Общественные предположенияВ интернете предполагают, что преступник мог покинуть страну. Эта версия активно обсуждается среди жителей Казахстана, которые внимательно следили за судебным процессом. Люди уверены, что Бишимбаев способен заплатить за свою свободу.
Брат Салтанат о решении присяжныхПосле суда брат Салтанат Айтбек высказывался о решении присяжных, отметив, что этот приговор был одним из вариантов, который они ожидали.
Он добавил, что на этом они остановятся. По его словам, этого достаточно. Айтбек подчеркнул, что через 24 года Куандыку будет 68 лет, что фактически близко к пожизненному заключению. Он также выразил сомнения относительно того, доживет ли Куандык до этого возраста, учитывая условия содержания заключенных.
«Этот приговор был одним из вариантов, который мы ждали. В принципе, на этом приговоре мы остановимся. Этого достаточно. Через 24 года Куандыку будет 68. Это почти и есть пожизненное. И зная, как там содержат заключенных, не факт, что он до этого возраста доживет», — отметил Айтбек.
Брат Салтанат заявил, что не собирается проверять условия содержания Куандыка. По его словам, у него равные условия с другими заключенными. Информацию о предполагаемом побеге Бишимбаева Айтбек пока не комментировал.
Комитет уголовно-исполнительной системы Казахстана опроверг слухи о пропажеКомитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг слухи о пропаже бывшего министра Куандыка Бишимбаева, осужденного на 24 года за убийство супруги.
В ведомстве заявили, что он отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. Также было возбуждено уголовное дело по факту распространения фейковой информации.
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