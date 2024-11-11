Исчез из тюрьмы: где на самом деле находится осужденный на 24 года экс-министр Бишимбаев, жестоко убивший свою жену

44-летний мужчина, работавший технологом, всю свою жизнь находился под полным контролем своей матери. Они жили в одной квартире, и поэтому ему некуда было укрыться от её постоянных замечаний и указаний. Влияние матери распространялось даже на выбор жены. В результате семейный конфликт привел к трагедии — жестокому убийству 73-летней пенсионерки. Что произошло в тот день и из-за чего мужчина решился на такой поступок, расскажет «Радио 1».