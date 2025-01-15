«Идеальная жена и мать трех детей»: Богатая бизнес-леди многократно насиловала 14-летнего ребенка в парке

Богатую бизесвумен, взрослую женщину в стабильных отношениях с любящим мужем, от которого у нее три ребенка, обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика. Жительница Нью-Джерси совершала систематическое сексуальное насилие над ребенком на протяжении трех месяцев, пишет DailyMail.