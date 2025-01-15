«Идеальная жена и мать трех детей»: Богатая бизнес-леди многократно насиловала 14-летнего ребенка в парке

Фото: iStock/LuismiCSS
Богатую бизесвумен, взрослую женщину в стабильных отношениях с любящим мужем, от которого у нее три ребенка, обвинили в изнасиловании 14-летнего мальчика. Жительница Нью-Джерси совершала систематическое сексуальное насилие над ребенком на протяжении трех месяцев, пишет DailyMail.
Тара Карр, 46-летняя мать троих детей из Вудстона, манипулировала ребенком, чтобы вовлекать его в свои «игры» — следователи указывают, что между ней и жертвой велась переписка, в которой женщина часто отправляла ребенку голые или провокационные фото.
Карр также неоднократно встречалась с мальчиком в своей машине, где занималась с ним сексом. Места нападений варьировались от школы жертвы до парков и других мест в окрестностях Марлтон-Парка, Пайлсгроув и Маннингтона.
Ранее Карр была успешной бизнес-леди, владелицей летнего лагеря на 900 детей и группы по поддержке команд. Супруг Карр, Майкл Карр, занимает руководящую должность в семейной компании Rastelli Foods Group. Сама Тара также была связана с Rastelli Kids Complex и South Jersey Storm, но, по словам представителей комплекса, не взаимодействовала с детьми в профессиональной роли.
Обвинения были выдвинуты после того, как 14-летний мальчик сам пришел в полицию. Он рассказал о своем дискомфорте и неуверенности, показал сообщения в телефоне.
9 января 2025 года Карр арестовали. Она призналась в отправке непристойных изображений, также согласилась с рядом других обвинений по насилию. В ходе расследования полиция получила доступ к ее мобильному телефону и аккаунту в соцсетях со скандальными фотографиями, что подтвердило обвинения ребенка.
Сейчас Тара Карр находится под арестом в тюрьме округа Сейлем и ждет слушания по делу, которое назначено на среду.
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Фото: iStock/sakkmesterke
Карр также неоднократно встречалась с мальчиком в своей машине, где занималась с ним сексом. Места нападений варьировались от школы жертвы до парков и других мест в окрестностях Марлтон-Парка, Пайлсгроув и Маннингтона.
«Дико, что подобное творилось у нас под носом. Почему кому-то приходят в голову эти вещи?», — возмущался местный житель Энтони Музитано, когда к нему подошли репортеры.Довольно часто Карр приезжала к воротам школы мальчика, чтобы забрать его с собой. Никто не догадывался, что она была посторонней женщиной.
Ранее Карр была успешной бизнес-леди, владелицей летнего лагеря на 900 детей и группы по поддержке команд. Супруг Карр, Майкл Карр, занимает руководящую должность в семейной компании Rastelli Foods Group. Сама Тара также была связана с Rastelli Kids Complex и South Jersey Storm, но, по словам представителей комплекса, не взаимодействовала с детьми в профессиональной роли.
«Отправляешь своих детей в спортивные секции, а потом слышишь всякое о тренерах и учителях. Это пугает», — призналась 6abc News Эллисон Раймер, мать другого ребенка из Нью-Джерси.
Фото: iStock/matimix
Обвинения были выдвинуты после того, как 14-летний мальчик сам пришел в полицию. Он рассказал о своем дискомфорте и неуверенности, показал сообщения в телефоне.
9 января 2025 года Карр арестовали. Она призналась в отправке непристойных изображений, также согласилась с рядом других обвинений по насилию. В ходе расследования полиция получила доступ к ее мобильному телефону и аккаунту в соцсетях со скандальными фотографиями, что подтвердило обвинения ребенка.
Сейчас Тара Карр находится под арестом в тюрьме округа Сейлем и ждет слушания по делу, которое назначено на среду.
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Мария Моисеева