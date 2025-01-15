Поставлял девочек богатым клиентам: судимость за сутенерство, наркотики и другие постыдные тайны Павла Деревянко

Павел Деревянко (Фото: соцсети)
Павла Деревянко хорошо знают любители отечественного кино и театра. Он завоевал популярность благодаря своей харизме, которая позволяла выступать в любом амплуа. Однако за блеском киноэкрана скрываются неожиданные и порой постыдные подробности его биографии. Судимости, запретные вещества, нескончаемый список романов и даже любовь к косметическим процедурам – жизнь этого актера наполнена моментами, о которых он сам иногда говорит с иронией.
Судимости за наркотики и сутенерствоЕще в студенческие годы Павел Деревянко получил две судимости. Первый раз он попался за попытку продажи легкой наркоты, работая официантом. Второй случай оказался более серьезным: Деревянко занялся сутенерством, предоставляя девушек богатым клиентам. Оба раза ему везло — парень отделывался условными сроками.
«Но в тюрьме я многое переосмыслил, понял, что живу неправильно, что могу все в минуту потерять сейчас. И надо всегда оставаться честным, не приносить людям зла», – говорил актер в одном из интервью.
Павел Деревянко (Фото: соцсети)
Покоритель женских сердецНевысокий рост (170 см) не помешал Павлу стать настоящим любимцем женщин, хотя и любят говорить, что у слабого пола популярности не сыскать, если ты не выше их хотя бы на голову. С другой стороны, актер держит себя в отличной форме: у него крепкий торс и заметный пресс. Это связано с тем, что он в юности увлекался танцами и тяжелой атлетикой, и в целом был активным человеком.
В любовном списке Деревянко побывали и актрисы, и бизнес-леди, и фотомодели. Несмотря на это, официально женат он так и не был.
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Отношения с юристом Дарьей Мясищевой, внучкой авиаконструктора Мясищева, длились много лет. Она подарила актеру двух дочерей – Варвару (2010) и Александру (2014). Хотя пара давно рассталась, они сумели сохранить дружеские отношения. Павел активно участвует в воспитании девочек.
Его нынешняя избранница – бизнес-леди и фотомодель Зоя Фуць.
«Я влюбился. Она – лучшая женщина», — признается актер.
Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: соцсети)
Переодевания в женщину и косметологияРоли в кино нередко требуют от актеров перевоплощений, но Павел пошел дальше. В фильме «Люби меня» он настолько органично сыграл женщину, что его даже сравнили с Тони Кертисом, известного за отличную роль «Джозефины» в фильме «В джазе только девушки».
Не скрывает актер и своей любви к косметологии.
«Иногда прибегаю к ботоксу, чтобы разгладить морщины на лбу», — с улыбкой признается он.
Миллионы за один день работыСегодня Павел – один из самых высокооплачиваемых актеров России. За один съемочный день он зарабатывает до 300 тысяч рублей. Тратится на дорогие машины, от которых фанатеет: BMW X5, Mercedes-Benz GL, Audio Q5. И еще на любимую еду.
Деревянко снимает жилье в Москве, хотя владеет домами в Таганроге и на Алтае.
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Поддержка Навального в прошломВ начале 2020-х политическая точки зрения Павла вызывала много обсуждений и споров: он поддерживал Алексея Навального и не был особо-то против Западных идей. Даже задумывался о переезде в Голливуд, но планы изменились. Причиной стал не только английский язык «на среднем» уровне, но и то, что за границей его доходы оказались бы гораздо ниже, чем на родине.
Павел Деревянко (Фото: соцсети)
Сейчас Деревянко активно снимается в российских фильмах и даже побывал на Донбассе. Этими действиями он решил наконец «поставить точку» в вопросе того, на чьей он стороне.
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