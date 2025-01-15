Поставлял девочек богатым клиентам: судимость за сутенерство, наркотики и другие постыдные тайны Павла Деревянко

Павла Деревянко хорошо знают любители отечественного кино и театра. Он завоевал популярность благодаря своей харизме, которая позволяла выступать в любом амплуа. Однако за блеском киноэкрана скрываются неожиданные и порой постыдные подробности его биографии. Судимости, запретные вещества, нескончаемый список романов и даже любовь к косметическим процедурам – жизнь этого актера наполнена моментами, о которых он сам иногда говорит с иронией.