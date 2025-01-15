Тигра-людоеда из Приморья решили поймать с помощью ловушек

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В Приморском крае амурский тигр напал на рыбака возле села Зимники, что стало причиной трагической гибели мужчины. Ловля хищного животного будет осуществляться с помощью ловушек, сообщил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Инцидент произошел 14 января, когда хищник атаковал рыбака, а затем охранял его тело, не подпуская к нему местных жителей.
Власти Приморья подтвердили, что тигр причастен к гибели человека, и приняли решение изъять животное из природы, поскольку такие хищники, однажды попробовавшие человека, остаются людоедами.
Как рассказал генеральный директор Арамилев в беседе с РИА Новости, ловушки для поимки тигра уже установлены в местах, где он может появиться. Эксперты определили, что нападение совершил взрослый тигр — возможно, это молодая самка или самец. На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора и полиции.
Жителей призвали не выходить на улицу в темное время суток, чтобы избежать новых нападений. Амурский тигр — краснокнижное животное, численность которого в России составляет около 750 особей. Эти редкие хищники обитают в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области.
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Власти Приморья подтвердили, что тигр причастен к гибели человека, и приняли решение изъять животное из природы, поскольку такие хищники, однажды попробовавшие человека, остаются людоедами.
Как рассказал генеральный директор Арамилев в беседе с РИА Новости, ловушки для поимки тигра уже установлены в местах, где он может появиться. Эксперты определили, что нападение совершил взрослый тигр — возможно, это молодая самка или самец. На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора и полиции.
Жителей призвали не выходить на улицу в темное время суток, чтобы избежать новых нападений. Амурский тигр — краснокнижное животное, численность которого в России составляет около 750 особей. Эти редкие хищники обитают в Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области.
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Мария Моисеева