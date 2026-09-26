Медведь напал на двух мужчин в лесу Бурятии
В лесу Бурятии медведь напал на двух местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчины искали пропавших телят рядом с лесополосой в улусе Хара-Шибирь. В этот момент на них вышел крупный хищник. Сначала зверь бросился на одного человека. Второй мужчина в этот момент открыл огонь из ружья. Тогда медведь переключился на него.
Первый гражданин уже лежал на земле. Однако он сумел достать карабин и застрелил зверя. Затем пострадавшие вызвали подмогу. Их увезли в больницу Улан-Удэ с рваными ранами. Сейчас врачи оказывают им медпомощь. Оба потерпевших находятся в сознании. Они получили множественные травмы, но их жизни ничего не угрожает.
Читайте также: